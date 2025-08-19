Управляющие компании больше не будут передавать протоколы ОСС — это сделают сами жильцы?

просмотров: 75

Речь идёт о новом законопроекте, разработанном Светланой Разворотневой — заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике. Инициатива уже направлена в профильные ведомства на согласование.По мнению экспертов, данная инициатива призвана исключить «прослойку», которая может искажать результаты голосования — например, искусственно набирать кворум, менять решения или вносить голоса тех, кто на собрании не участвовал.Будут организованы внеплановые проверки жилищной инспекцией при поступлении жалоб от жильцов (например, если человек не участвовал в собрании, но оказался в протоколе). Кроме того, возможны проверки по заявлению лица, указанного как инициатор, если он на самом деле ничего не инициировал.Такие фальсификации — не редкость. По данным только Петербурга, в первом квартале 2024 года поступило более 5000 жалоб на поддельные протоколы. Через них нередко проводят повышение платы за ЖКУ, перераспределение средств или даже рейдерские захваты домов. Светлана Разворотнева отмечает: «проблема системная и есть во всех регионах. Уже введены уведомления о собраниях через «Госуслуги», определена персональная ответственность в УК — но этого недостаточно».В перспективе — более радикальные изменения: идея о разделении домов на те, где жильцы управляют самостоятельно, и те, где управление берёт на себя государство (по аналогии с капремонтом). Также предлагается пересмотреть высокие кворумы, особенно для важных решений — ведь собрать 2/3 голосов за капремонт сегодня практически невозможно.Законопроект уже получил концептуальную поддержку Минстроя и может быть внесён в Госдуму уже осенью.По словам, фальсификация протоколов общих собраний является актуальной проблемой и в нашем регионе:«Регламентация порядка передачи протокола ОСС непосредственно инициатором в орган жилнадзора исключает возможность искажения результатов ОСС, управляющими организациями. Любая инициатива, позволяющая исключить возможность подделки протоколов ОСС, будет способствовать улучшению процесса надлежащего управления МКД».