19 августа 2025 ВТОРНИК
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
Управляющие компании больше не будут передавать протоколы ОСС — это сделают сами жильцы?

Новости ЖКХ


В России может измениться порядок передачи протоколов общих собраний собственников (ОСС) в органы жилищного надзора. Сейчас этим занимаются управляющие компании, ТСЖ или ЖСК — но именно они чаще всего становятся фигурантами дел о фальсификации решений жильцов.
Управляющие компании больше не будут передавать протоколы ОСС — это сделают сами жильцы?

Речь идёт о новом законопроекте, разработанном Светланой Разворотневой — заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике. Инициатива уже направлена в профильные ведомства на согласование.

Зачем это нужно?
По мнению экспертов, данная инициатива призвана исключить «прослойку», которая может искажать результаты голосования — например, искусственно набирать кворум, менять решения или вносить голоса тех, кто на собрании не участвовал.

Что ещё входит в инициативу?
Будут организованы внеплановые проверки жилищной инспекцией при поступлении жалоб от жильцов (например, если человек не участвовал в собрании, но оказался в протоколе). Кроме того, возможны проверки по заявлению лица, указанного как инициатор, если он на самом деле ничего не инициировал.

Такие фальсификации — не редкость. По данным только Петербурга, в первом квартале 2024 года поступило более 5000 жалоб на поддельные протоколы. Через них нередко проводят повышение платы за ЖКУ, перераспределение средств или даже рейдерские захваты домов. Светлана Разворотнева отмечает: «проблема системная и есть во всех регионах. Уже введены уведомления о собраниях через «Госуслуги», определена персональная ответственность в УК — но этого недостаточно».

В перспективе — более радикальные изменения: идея о разделении домов на те, где жильцы управляют самостоятельно, и те, где управление берёт на себя государство (по аналогии с капремонтом). Также предлагается пересмотреть высокие кворумы, особенно для важных решений — ведь собрать 2/3 голосов за капремонт сегодня практически невозможно.
Законопроект уже получил концептуальную поддержку Минстроя и может быть внесён в Госдуму уже осенью.

По словам председателя Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаила Жуковского, фальсификация протоколов общих собраний является актуальной проблемой и в нашем регионе:
«Регламентация порядка передачи протокола ОСС непосредственно инициатором в орган жилнадзора исключает возможность искажения результатов ОСС, управляющими организациями. Любая инициатива, позволяющая исключить возможность подделки протоколов ОСС, будет способствовать улучшению процесса надлежащего управления МКД».