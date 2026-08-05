Ветеранов СВО познакомили с механизмами работы Платформы обратной связи  

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На площадке региональной программы «Наши герои» прошла экспертная встреча участников специальной военной операции с заместителем министра цифрового развития и связи области Андреем Добудько. Темой встречи стала цифровая трансформация государственного и муниципального управления.Участники в формате живого диалога обсудили переход органов власти на отечественное программное обеспечение, внедрение цифровых технологий в повседневную работу ведомств и обеспечение связью населенных пунктов области.Самый живой отклик вызвала тема Платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» – сервиса, через который жители направляют обращения в органы власти и получают оперативное решение вопросов. С момента запуска в 2020 году платформа обработала уже более 400 тысяч сообщений.Заместитель министра области подробно разобрал путь обычного запроса «изнутри» – от момента отправки до межведомственного электронного взаимодействия, которое остается невидимым для пользователя.«Как зрители в театре, мы видим только запрос и ответ на него. Но для того, чтобы этот ответ был качественным и быстрым, за кулисами работает сложная система оказания услуг в электронном виде, встроенная в Платформу обратной связи. Именно она обеспечивает человеку нужную информацию в кратчайшие сроки. Вся логика системы выстроена на принципах клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей», где в центре любого решения стоит конкретный житель с его конкретной проблемой», — отметил Андрей Добудько.Участники встречи, в свою очередь, поделились собственным опытом работы с платформой и высоко оценили её потенциал.Программа «Наши герои» стартовала по инициативе губернатора Романа Бусаргина и развивает принципы федерального проекта Президента России Владимира Путина «Время героев». Ее цель – помочь участникам СВО получить актуальные знания и определить дальнейший профессиональный вектор.