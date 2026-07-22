Начинающие реставраторы вернули к жизни 12 уникальных икон из Хвалынского музея  

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В Хвалынском краеведческом музее открыта выставка, которая резюмирует итоги летней реставрационной практики студентов Московского государственного академического художественного института им В.И.Сурикова под руководством двух замечательных преподавателей, художников-реставраторов Александра Козьмина и Натальи Шаровой.Почти за месяц работы реставраторам удалось привести в экспозиционное состояние 12 икон. Это произведения иконописи XVII-XIX вв., созданные в различных иконописных центрах Российской Империи, в том числе и Нижнем Поволжье, художественные традиции которого ярко проявились в собрании темперной живописи музея.Выставка объединяет два раздела: иконы, прошедшие процесс укрепления и реставрации, а также этюды и зарисовки Хвалынска, Волги, природы, созданные ребятами за время работы в нашем городе. Оба раздела выставки объединяет любовь московских специалистов к искусству и Хвалынску.