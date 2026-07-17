«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов

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Студенты художественных факультетов творческих вузов регионов России могут представить свои работы на выставке «Культурный код» – прием заявок осуществляется до 31 июля.Сама выставка пройдет с 5 по 20 сентября в Саратове в технопарке «Саратов Диджитал» – современном общественном пространстве, объединяющем инновационные и культурные инициативы.Как сообщили в министерстве культуры области, проект рассматривает искусство как важнейший инструмент сохранения национальной идентичности, трансляции и передачи традиционных ценностей. Его цель – сформировать творческое пространство, способствующее профессиональному и художественному взаимодействию молодых художников, выявить и оказывать поддержку талантливой молодежи, работающей в различных направлениях изобразительного искусства.Участникам предлагается раскрыть одну из тем:- культурный код и аутентичные паттерны, орнаменты, связанные с регионами России;- современное видение традиционного искусства и духовно-нравственных ценностей;- современное плакатное искусство: постеры и афиши в сфере театра, кино, анимации и медиапроектов;- типографика: тренд «Кириллица» и новая шрифтовая культура;- новый взгляд на отечественный промышленный дизайн (1800-2000 гг.);- новый символизм и сюрреализм: культурные мемы и искусство в эпоху социальных сетей.Принимаются работы в следующих направлениях:-традиционное изобразительное искусство;- графический дизайн;- мода;- фотография;- современное искусство с использованием цифровых технологий.Особое внимание уделяется работам, отражающим культурное многообразие регионов России, связь поколений, традиционные семейные ценности, историческое наследие и современное развитие отечественной культуры.Подробнее с условиями участия в проекте можно ознакомиться на сайте проекта https://cult-cod.ru/