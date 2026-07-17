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«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов

Новости / Культура
«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов

 
Студенты художественных факультетов творческих вузов регионов России могут представить свои работы на выставке «Культурный код» – прием заявок осуществляется до 31 июля.
 
Сама выставка пройдет с 5 по 20 сентября в Саратове в технопарке «Саратов Диджитал» – современном общественном пространстве, объединяющем инновационные и культурные инициативы.
 
Как сообщили в министерстве культуры области, проект рассматривает искусство как важнейший инструмент сохранения национальной идентичности, трансляции и передачи традиционных ценностей. Его цель – сформировать творческое пространство, способствующее профессиональному и художественному взаимодействию молодых художников, выявить и оказывать поддержку талантливой молодежи, работающей в различных направлениях изобразительного искусства.
 
Участникам предлагается раскрыть одну из тем:
- культурный код и аутентичные паттерны, орнаменты, связанные с регионами России;
- современное видение традиционного искусства и духовно-нравственных ценностей;
- современное плакатное искусство: постеры и афиши в сфере театра, кино, анимации и медиапроектов;
- типографика: тренд «Кириллица» и новая шрифтовая культура;
- новый взгляд на отечественный промышленный дизайн (1800-2000 гг.);
- новый символизм и сюрреализм: культурные мемы и искусство в эпоху социальных сетей.
 
Принимаются работы в следующих направлениях:
-традиционное изобразительное искусство;
- графический дизайн;
- мода;
- фотография;
- современное искусство с использованием цифровых технологий.
 
Особое внимание уделяется работам, отражающим культурное многообразие регионов России, связь поколений, традиционные семейные ценности, историческое наследие и современное развитие отечественной культуры.
 
Подробнее с условиями участия в проекте можно ознакомиться на сайте проекта https://cult-cod.ru/
 