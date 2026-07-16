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Письма издалека: в Саратове открылся совместный выставочный проект Почты России и музея боевой и трудовой славы

Новости / Культура
Письма издалека: в Саратове открылся совместный выставочный проект Почты России и музея боевой и трудовой славы

 
В музее боевой и трудовой славы состоялось открытие выставки «Письма издалека». Новая экспозиция раскрывает историческое значение почтовой связи и подчёркивает ценность бумажных писем, способных сохранять воспоминания и передавать чувства сквозь десятилетия. 
 
Особое место в экспозиции занимают фронтовые и армейские письма: послания лётчика-аса Великой Отечественной войны Бориса Николаевича Ерёмина; весточки от пилота вертолёта Ми-6 Виталия Николаевича Белякова; письма старшего лейтенанта медицинской службы Советской Армии Павла Владимировича Романова, воевавшего на Северном Кавказе. В этих строках переплелись личные переживания авторов и отголоски больших исторических событий.
 
Среди экспонатов — фотооткрытки с видами городов, поздравительные карточки к праздникам, солдатские треугольники и конверты с марками разных десятилетий, а также короткие бытовые заметки, проникновенные письма из экспедиций и дальних рейсов. Каждый предмет показывает, как почта становилась нитью, соединяющей людей, несмотря на испытания и расстояния.
 
Важной частью выставки стала уникальная филателистическая коллекция «Моя Россия» и «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России».
 
«Почтовые раритеты, представленные на выставке, посвящены нашей стране, символам её единства и национальной самобытности. Здесь перед вами откроются архитектурные ансамбли и знаковые достопримечательности. Вы сможете прикоснуться к историям выдающихся личностей, вспомнить о главных достижениях науки и техники, восхититься неповторимой красотой природы. Вы увидите, как в филателии отражается жизнь нашего общества и как в ней воплощается образ самой России», — отметила директор регионального управления Почты России Ксения Горбунова.
 
Выставка будет работать в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» до 15 августа 2026 года.
 