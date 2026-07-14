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Саратовская область — активный участник празднования 150‑летия Союза театральных деятелей РФ

Новости / Культура
Саратовская область — активный участник празднования 150‑летия Союза театральных деятелей РФ

 
Саратовская область принимает активное участие  в юбилейной программе, посвящённой 150‑летию Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). В рамках празднования на сценах и площадках области пройдут спектакли, творческие встречи, выставочные и просветительские проекты, а также специальные мероприятия для начинающих и молодых театральных специалистов.
 
«Театр - важнейшая часть нашей жизни и культуры, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.-  Председатель СТД РФ Владимир Машков отметил, что юбилей объединит профессиональное сообщество, усилит поддержку молодёжи и ветеранов сцены и привлечёт новую аудиторию в театры страны».
 
Саратовское отделение Всероссийского театрального общества создано в 1938 году и в 2026 году отмечает своё 88‑летие. Первым председателем стал народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов. В разные годы отделение возглавляли выдающиеся мастера сцены, в том числе Юрий Киселёв, Валентина Ермакова, Юрий Кочнев и Римма Белякова. С 2021 года отделение возглавляет директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов.
 
Сегодня в состав саратовского отделения входят 363 человека, что делает его одним из крупнейших региональных подразделений Союза.
 
За последние пять лет объём средств, направленных на социальные нужды и стипендии  составил 11,4 млн рублей.
 
Саратовская область приняла активное участие в  насыщенной юбилейной программе в рамках общероссийских проектов, включая «Театральный поезд».
 
«Региональные мероприятия подчеркнут вклад саратовских театров и мастеров сцены в культурную жизнь России и станут частью общенационального празднования уникального юбилея профессионального театрального сообщества», - отметила Наталия Щелканова.
 