Саратовская область — активный участник празднования 150‑летия Союза театральных деятелей РФ

просмотров: 158

Саратовская область принимает активное участие в юбилейной программе, посвящённой 150‑летию Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). В рамках празднования на сценах и площадках области пройдут спектакли, творческие встречи, выставочные и просветительские проекты, а также специальные мероприятия для начинающих и молодых театральных специалистов.«Театр - важнейшая часть нашей жизни и культуры, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Председатель СТД РФ Владимир Машков отметил, что юбилей объединит профессиональное сообщество, усилит поддержку молодёжи и ветеранов сцены и привлечёт новую аудиторию в театры страны».Саратовское отделение Всероссийского театрального общества создано в 1938 году и в 2026 году отмечает своё 88‑летие. Первым председателем стал народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов. В разные годы отделение возглавляли выдающиеся мастера сцены, в том числе Юрий Киселёв, Валентина Ермакова, Юрий Кочнев и Римма Белякова. С 2021 года отделение возглавляет директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов.Сегодня в состав саратовского отделения входят 363 человека, что делает его одним из крупнейших региональных подразделений Союза.За последние пять лет объём средств, направленных на социальные нужды и стипендии составил 11,4 млн рублей.Саратовская область приняла активное участие в насыщенной юбилейной программе в рамках общероссийских проектов, включая «Театральный поезд».«Региональные мероприятия подчеркнут вклад саратовских театров и мастеров сцены в культурную жизнь России и станут частью общенационального празднования уникального юбилея профессионального театрального сообщества», - отметила Наталия Щелканова.