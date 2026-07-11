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Выставку с дополненной реальностью «Именем Кассиля» можно увидеть на федеральной цифровой платформе «Артефакт»

Новости / Культура

Ко дню рождения писателя-земляка Льва Кассиля Централизованная библиотечная система Энгельсского района подготовила новый масштабный проект – выставку с дополненной реальностью «Именем Кассиля» на федеральной цифровой платформе «Артефакт».

Выставку с дополненной реальностью «Именем Кассиля» можно увидеть на федеральной цифровой платформе «Артефакт»

 
На выставке представлены прижизненные издания книг писателя-земляка, некоторые из которых хранят на своих страницах автографы автора. Часть произведений доступна для чтения в Национальной электронной библиотеке. Уникальные снимки из фонда Центральной библиотеки для детей и юношества имени Л.А. Кассиля запечатлели визиты писателя в родной город, встречи с читателями, а также посещение библиотеки женой Льва Кассиля – Светланой Леонидовной Собиновой-Кассиль.
 
Особую ценность представляют воспоминания покровчан-современников Льва Абрамовича. Их рассказы оживляют образ писателя, делая его ближе и понятнее современному поколению.
 
В экспозицию вошли письма из переписки библиотекарей с семьей Льва Кассиля. Эти документы позволяют увидеть, как зарождалась традиция почитания памяти писателя, и как близкие Кассиля поддерживали связь с родным городом.
 
Познакомиться с выставкой «Именем Кассиля» - ar.culture.ru/ru/exhibit...
 