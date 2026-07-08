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Энгельсский музей краеведения готовит современные выставочные залы

Новости / Культура
Энгельсский музей краеведения готовит современные выставочные залы

 
В Энгельсском краеведческом  музее  начался  новый   этап реконструкции: завершён демонтаж действующих музейных экспозиций и организовано бережное хранение экспонатов. Ремонт музея проводится в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина.
 
В рамках подготовительных работ научные сотрудники музея выполнили масштабную и скоординированную операцию по разборке экспозиционных комплексов. Все музейные стенды и витрины были оперативно и аккуратно демонтированы, а предметы коллекций перемещены в специально подготовленные помещения для бережного хранения. Эти меры приняты для обеспечения сохранности экспонатов и минимизации рисков повреждений в ходе строительно‑монтажных работ.
 
«Реализация национального проекта „Семья“ в Саратовской области идёт по плану и приносит позитивные результаты — в том числе в сфере сохранения культурного наследия, — прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Реконструкция Энгельсского краеведческого музея позволит создать комфортные и безопасные условия для хранения коллекций и формировать современные музейные пространства, доступные для семейного посещения. Это колоссальный вклад в развитие культурной инфраструктуры региона».
 
После завершения строительной части перед сотрудниками музея встанет не менее важная задача — восстановление экспозиций и оформление новых выставочных пространств. Команда музея готовит обновлённые залы, которые откроются для посетителей в современном и аккуратно оформленном виде.
 