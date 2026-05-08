Саратовские артиллеристы продемонстрировали возможности гаубицы «Гиацинт‑Б» в боевых условиях

"Получилось символично: расчёт победителей. Удача сопутствовала бойцам и в артиллерийских дуэлях с противником", - рассказали в сюжете «Первого канала».«Гиацинт‑Б» в умелых руках демонстрирует снайперскую точность. Объективный контроль поражения склада с топливом: первый выстрел — пристрелочный, второй — прямой в цель.Командир орудия с позывным «Добрый» рассказывает: «Мы работаем и по 16, и по 20, и по 25 выстрелов. Помимо наводчика, который наводит, всегда рядом нахожусь я. Проверяю его наводку, и только после этого делается выстрел».«Гиацинт» — настоящий гигант среди артиллерийских орудий. Его масса — почти 10 тонн, что очень много для буксируемой пушки. Начальная скорость снаряда — 900 метров в секунду, что почти в 3 раза выше скорости звука. Это позволяет пушке бить на расстояние 30 км.По словам «Фрегата», благодаря скорости снаряда радиолокационные комплексы не могут отследить координаты расчета.На орудии — детская игрушка, подарок волонтёров. «У нас в Энгельсе есть группа „Сети Спиридона“. Они в храме плетут сети для маскировки. Вместе с ними пришла игрушка. Это у меня как талисман», - поделился боец с позывным «Дьяк».