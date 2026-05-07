Саратовские «Валдаи» готовы к перевозке пассажиров

 
В прошлом году акваторию Волги бороздили два судна на подводных крыльях, которые перевезли около 28 тысяч человек. В декабре 2025 года в регион доставили третье скоростное судно «Генерал Панфилов». Весь холодный сезон он простоял на килевых блоках в речном порту Балакова, как и ещё два «Валдая»: «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин». Настало время, когда впервые «Генерал Панфилов» спустят на воду в Саратовской акватории.
 
Однако погода в этом году внесла свои коррективы. Поднявшийся уровень воды в Волге не позволяет открыть навигацию, и запланированный на 8 мая старт временно откладывается.
 
«Произошёл сезонный подъём воды. В настоящее время сроки открытия навигации будут скорректированы. Для нас самое главное — обеспечение безопасности перевозки пассажиров, сохранение судов, чтобы люди могли комфортно производить посадку и высадку. Специалисты на постоянной основе мониторят состояние Волги, как только позволит гидрологическая обстановка навигация будет открыта», — подчеркнул министр транспорта области Николай Сергеев.
 
Напомним, в прошлом году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области спустя 30 лет были возобновлены пассажирские речные перевозки. Скоростные суда курсируют по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково.