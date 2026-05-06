В Ртищевской районной больнице 64-срезовый компьютерный томограф работает с полной нагрузкой

Аппарат получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

За 4 месяца 2026 года проведено порядка 1,5 тыс. исследований.
 
«Компьютерная томография - это современный и доступный метод исследования, благодаря которым можно получить объективную картину и поставить точный диагноз в максимально короткие сроки с низкой лучевой нагрузкой. Наши специалисты выполняют весь спектр исследований, в том числе с введением внутривенного контрастного вещества.
Пройти КТ-исследование  бесплатно можно по полису ОМС, по направлению лечащего врача, такая возможность есть не только у жителей нашего района, но и у соседних», -  подчеркнул главный врач Ртищевской районной больницы Алексей Сергеев.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
 