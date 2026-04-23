Молодые руководители в сфере культуры из Саратовской области принимают участие в федеральном проекте «Капитаны культуры»

Молодые руководители в сфере культуры из Саратовской области принимают участие в федеральном проекте «Капитаны культуры»

 
В академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» (Республика Крым, город Судак) стартовало обучение в рамках федеральной кадровой программы «Капитаны культуры».
 
Саратовскую область представляют директор дома культуры «Искра» г. Энгельс Сергей Внуков и заместитель начальника отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района Ксения Белоусова. Участников программы ждет три модуля обучения: два очных и один заочный, которые пройдут с 21 апреля по 17 июня 2026 года.
 
Седьмой поток программы направлен на развитие руководителей среднего звена в сфере культуры и искусства, а также на поддержку ветеранов специальной военной операции и действующих военнослужащих, которые реализуют проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий.
 
Заявки на участие в 7 потоке подали 1458 человек, по результатам конкурсного отбора 125 человек из 63 регионов России стали участниками программы.
 
За это время участники погрузятся в актуальные вызовы, стоящие перед страной, повысят уровень управленческих компетенций, освоят методы использования искусственного интеллекта и сформируют навыки анализа регионального культурного поля.
 