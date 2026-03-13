13 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
19:38 | 13 марта
Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
15:54 | 13 марта
Саратовцам расскажут о творческом наследии Дмитрия Лунькова
15:30 | 13 марта
В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  
14:00 | 13 марта
Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
13:30 | 13 марта
Открыт набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
13:00 | 13 марта
В Шиханах состоялся кинопоказ для героев СВО
12:00 | 13 марта
Энгельсские школьники стали победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО
11:57 | 13 марта
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
11:52 | 13 марта
Андрей Рыжков лишился депутатского мандата в связи с утратой доверия
11:04 | 13 марта
Экс-главу Балашовского собрания депутатов Рыжкова уличили в массовых коррупционных нарушениях
В Шиханах состоялся кинопоказ для героев СВО

Новости
В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского состоялся благотворительный показ российского фильма «Капитан Крюк» режиссёров М. Максимова и С. Довжика. Организатором выступил Саратовский областной методический киновидеоцентр.



Событие стало настоящим подарком для бойцов, восстанавливающихся после участия в специальной военной операции, и подчеркнуло важность патриотического кино для поддержки защитников Отечества.

Фильм «Капитан Крюк» — это история о мужестве, спорте, преданности и патриотизме, близкая тем, кто стоит на страже Родины. Военнослужащие, вернувшиеся с передовой, получили возможность отдохнуть и зарядиться эмоциональной поддержкой. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают укреплять моральный дух.

Участники поделились впечатлениями. Лейтенант Алексей И. сказал: «Фильм "Капитан Крюк" учит, как формируется мужской характер. В госпитале такие показы помогают быстрее вернуться в строй». Сержант Дмитрий П. отметил: «После ранения российский фильм о спорте - это важно: кино мотивирует быстрее вернуться к службе. Это мостик между фронтом и тылом». Капитан Сергей В. добавил: «Патриотические фильмы учат стойкости и любви к Родине. Такие инициативы от киновидеоцентра лечат душу».

Областной киновидеоцентр планирует расширить программу. Кинопоказ прошёл в тёплой атмосфере: зрители обсудили фильм и обменялись воспоминаниями. Это событие стало примером того, как культура поддерживает армию.