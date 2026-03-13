Энгельсские школьники стали победителями Интеллектуальной олимпиады ПФО
В Перми завершились очередные соревнования окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников и студентов среднего профессионального образования.
По итогам соревнований команда энгельсской школы № 33 им. П.А.Столыпина заняла 1 место в направлении «Программирование беспилотных летательных аппаратов».
Напомним, Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
Саратовскую область на окружном этапе олимпиады 2026 года представляют 13 школьников 8–11 классов в 5 направлениях: «Что? Где? Когда?», «Робототехника», «Решение инженерных задач», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Программирование беспилотных летательных аппаратов»