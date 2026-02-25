25 Февраля 2026 СРЕДА
Исторический дом в Хвалынске, связанный с именами купца Солдаткина и режиссера Гайдая, обрел зоны охраны

Установлены зоны охраны для объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца Солдаткина», расположенного в городе Хвалынске на улице Российской Республики, 73.

Здание, возведенное во второй половине XIX века, хранит память о многих известных личностях. Первоначально оно принадлежало купцу Николаю Солдаткину, который занимался активной общественной деятельностью, будучи гласным губернского земского собрания и казначеем Общества Красного Креста. В разные годы в доме проживал выдающийся математик, профессор Санкт-Петербургского университета Константин Поссе, а также работал советский государственный деятель Михаил Суслов. А в 1959 году здесь снималась одна из сцен фильма Леонида Гайдая «Трижды воскресший».

Утвержденные постановлением Правительства зоны охраны вводят четкие правила для территории, прилегающей к памятнику. Охранная зона охватывает участки общего пользования, включая отрезок улицы Революционной и проезд внутри квартала. Здесь полностью запрещено новое строительство, за исключением работ по восстановлению исторической среды.

Для зоны регулирования застройки, разделенной на несколько участков, установлены параметры, обеспечивающие гармоничное соседство новых построек с объектом культурного наследия. Например, введены ограничения по высоте зданий. В непосредственной близости от памятника новые дома не могут превышать 7 метров до венчающего карниза, на более удаленных – 9 метров, а на противоположной стороне улицы – 12 метров. Под запрет попадает использование для облицовки фасадов сэндвич-панелей, линеарных панелей и ПВХ-сайдинга. Кроме того, документом регламентировано размещение рекламных и информационных конструкций.

— Сохранение объектов культурного наследия — комплексная работа. В минувшем году после экспертизы памятник получил свой статус и категорию «местного (муниципального) значения». Комитетом были установлены границы территории и предмет охраны, проведена работа по уточнению адреса здания. Зоны охраны, которые утверждены накануне, также регламентируют возможные работы вблизи исторического здания и помогут его сохранить, — отметил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.