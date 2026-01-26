В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей

просмотров: 123

Председатель Общественного совета Петровского района Ирина Исаева подчеркнула большую важность этого проекта.«Впервые за много лет у нас поменяют сразу 6 км водопровода и канализации. Все коммуникации в нашем городе проложили еще в советское время, 40-50 лет назад. Их давно никто не ремонтировал, они все изношенные. Очень часто случаются прорывы, вода и канализация течет по улицам. Например, в самом центре на Ломоносова только за прошлый год три раза чинили трубы. Хорошо, что под замену попали самые сложные участки», - рассказала Ирина Владимировна.Александр Шпилевой, глава Общественного совета Краснокутского района, подчеркнул районы не в состоянии без помощи областного центра провести капитальный ремонт своих коммуникаций.«Этой помощи мы ждали давно и хорошо, что Губернатор Роман Викторович Бусаргин принял решение оказать поддержку муниципалитетам, направив на эти цели средства казначейского инфраструктурного кредита. В Красном Куте на эти средства планируется заменить порядка 2,3 км самых изношенных сетей», - заявил общественник.По его словам, краснокутская общественность намерена контролировать каждый этап ремонта на всех участках, чтобы не допустить срывов графиков или некачественно сделанных работ.В свою очередь председатель Общественной палаты Пугачевского муниципального района Александр Драгунов рассказал, что палата неоднократно обращала внимание муниципальных властей на необходимость реконструкции водопроводно-коммунального хозяйства общей протяженностью в 200 км. Проблемы решались по мере возможностей.«Надеемся, что помощь регионального центра позволит кардинально изменить ситуацию. Для нас это не просто замена труб, а создание комфортной и благоприятной среды для жизни, что невозможно без надежно функционирующих водопроводных и канализационных систем. Это важный вклад в будущее нашего города и благополучие наших детей. Пугачев – прекрасный город, и модернизация коммунальных сетей сделает его еще краше и уютнее!» - отметил Александр Викторович.