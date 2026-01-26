26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:52 | 26 января
27 января – День снятия блокады Ленинграда
18:00 | 26 января
Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению
17:30 | 26 января
В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей
16:27 | 26 января
Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству
16:00 | 26 января
Депутат заявил о необходимости ограничения возможностей иноагентов
15:36 | 26 января
Проект «Твой Ход» открывает шестой сезон для студентов Саратовской области
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей

Новости / Новости ЖКХ
Жители районов Саратовской области ждут модернизацию коммунальных сетей, которая по решению губернатора Романа Бусаргина начнется в текущем году. В этих городах и поселках, как и в Саратове, где в прошлом году начался масштабный ремонт водоканала, подобные работы пройдут впервые за многие годы.


  
Председатель Общественного совета Петровского района Ирина Исаева подчеркнула большую важность этого проекта. 

«Впервые за много лет у нас поменяют сразу 6 км водопровода и канализации. Все коммуникации в нашем городе проложили еще в советское время, 40-50 лет назад. Их давно никто не ремонтировал, они все изношенные. Очень часто случаются прорывы, вода и канализация течет по улицам. Например, в самом центре на Ломоносова только за прошлый год три раза чинили трубы. Хорошо, что под замену попали самые сложные участки», - рассказала Ирина Владимировна.

Александр Шпилевой, глава Общественного совета Краснокутского района, подчеркнул районы не в состоянии без помощи областного центра провести капитальный ремонт своих коммуникаций.

«Этой помощи мы ждали давно и хорошо, что Губернатор Роман Викторович Бусаргин принял решение оказать поддержку муниципалитетам, направив на эти цели средства казначейского инфраструктурного кредита. В Красном Куте на эти средства планируется заменить порядка 2,3 км самых изношенных сетей», - заявил общественник.

По его словам, краснокутская общественность намерена контролировать каждый этап ремонта на всех участках, чтобы не допустить срывов графиков или некачественно сделанных работ.

В свою очередь председатель Общественной палаты Пугачевского муниципального  района Александр Драгунов рассказал, что палата неоднократно обращала внимание муниципальных властей на необходимость реконструкции водопроводно-коммунального хозяйства общей протяженностью в 200 км. Проблемы решались по мере возможностей.
 
«Надеемся, что помощь регионального центра позволит кардинально изменить ситуацию. Для нас это не просто замена труб, а создание комфортной и благоприятной среды для жизни, что невозможно без надежно функционирующих водопроводных и канализационных систем. Это важный вклад в будущее нашего города и благополучие наших детей. Пугачев – прекрасный город, и модернизация коммунальных сетей сделает его еще краше и уютнее!» - отметил Александр Викторович.