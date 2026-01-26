В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей
Жители районов Саратовской области ждут модернизацию коммунальных сетей, которая по решению губернатора Романа Бусаргина начнется в текущем году. В этих городах и поселках, как и в Саратове, где в прошлом году начался масштабный ремонт водоканала, подобные работы пройдут впервые за многие годы.
Председатель Общественного совета Петровского района Ирина Исаева подчеркнула большую важность этого проекта.
«Впервые за много лет у нас поменяют сразу 6 км водопровода и канализации. Все коммуникации в нашем городе проложили еще в советское время, 40-50 лет назад. Их давно никто не ремонтировал, они все изношенные. Очень часто случаются прорывы, вода и канализация течет по улицам. Например, в самом центре на Ломоносова только за прошлый год три раза чинили трубы. Хорошо, что под замену попали самые сложные участки», - рассказала Ирина Владимировна.
Александр Шпилевой, глава Общественного совета Краснокутского района, подчеркнул районы не в состоянии без помощи областного центра провести капитальный ремонт своих коммуникаций.
«Этой помощи мы ждали давно и хорошо, что Губернатор Роман Викторович Бусаргин принял решение оказать поддержку муниципалитетам, направив на эти цели средства казначейского инфраструктурного кредита. В Красном Куте на эти средства планируется заменить порядка 2,3 км самых изношенных сетей», - заявил общественник.
По его словам, краснокутская общественность намерена контролировать каждый этап ремонта на всех участках, чтобы не допустить срывов графиков или некачественно сделанных работ.
В свою очередь председатель Общественной палаты Пугачевского муниципального района Александр Драгунов рассказал, что палата неоднократно обращала внимание муниципальных властей на необходимость реконструкции водопроводно-коммунального хозяйства общей протяженностью в 200 км. Проблемы решались по мере возможностей.
«Надеемся, что помощь регионального центра позволит кардинально изменить ситуацию. Для нас это не просто замена труб, а создание комфортной и благоприятной среды для жизни, что невозможно без надежно функционирующих водопроводных и канализационных систем. Это важный вклад в будущее нашего города и благополучие наших детей. Пугачев – прекрасный город, и модернизация коммунальных сетей сделает его еще краше и уютнее!» - отметил Александр Викторович.
Председатель Общественного совета Петровского района Ирина Исаева подчеркнула большую важность этого проекта.
«Впервые за много лет у нас поменяют сразу 6 км водопровода и канализации. Все коммуникации в нашем городе проложили еще в советское время, 40-50 лет назад. Их давно никто не ремонтировал, они все изношенные. Очень часто случаются прорывы, вода и канализация течет по улицам. Например, в самом центре на Ломоносова только за прошлый год три раза чинили трубы. Хорошо, что под замену попали самые сложные участки», - рассказала Ирина Владимировна.
Александр Шпилевой, глава Общественного совета Краснокутского района, подчеркнул районы не в состоянии без помощи областного центра провести капитальный ремонт своих коммуникаций.
«Этой помощи мы ждали давно и хорошо, что Губернатор Роман Викторович Бусаргин принял решение оказать поддержку муниципалитетам, направив на эти цели средства казначейского инфраструктурного кредита. В Красном Куте на эти средства планируется заменить порядка 2,3 км самых изношенных сетей», - заявил общественник.
По его словам, краснокутская общественность намерена контролировать каждый этап ремонта на всех участках, чтобы не допустить срывов графиков или некачественно сделанных работ.
В свою очередь председатель Общественной палаты Пугачевского муниципального района Александр Драгунов рассказал, что палата неоднократно обращала внимание муниципальных властей на необходимость реконструкции водопроводно-коммунального хозяйства общей протяженностью в 200 км. Проблемы решались по мере возможностей.
«Надеемся, что помощь регионального центра позволит кардинально изменить ситуацию. Для нас это не просто замена труб, а создание комфортной и благоприятной среды для жизни, что невозможно без надежно функционирующих водопроводных и канализационных систем. Это важный вклад в будущее нашего города и благополучие наших детей. Пугачев – прекрасный город, и модернизация коммунальных сетей сделает его еще краше и уютнее!» - отметил Александр Викторович.