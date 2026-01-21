21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах




В светлый день Крещения Господнего при поддержки министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области актив Комитета семей воинов Отечества Саратовской области посетили госпиталь в г. Шиханы, где сейчас проходят восстановление защитники Отечества. С душевным теплом принесли подарки: сладости, фрукты и, конечно же, письма от школьников Саратовской области, наполненные добротой и поддержкой.
Артисты и танцоры подарили бойцам музыкальные подарки, исполнив танцы и песни.
После выступлений актив КСВО64 принял в работу актуальные вопросы, озвученные военнослужащими в госпитале.
«Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом Единства народов России. Это действительно символично. Мы здесь, чтобы поддерживать друг друга, независимо от конфессии, национальности и места рождения. Главное - наше общее стремление быть единым народом, верным своему Отечеству! Наша сила - в единстве и любви! Мы, народ России, живём и дышим единой надеждой и целью. У нас нет границ - только братство и дружба!», – отметили организаторы.