Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах

просмотров: 146

В светлый день Крещения Господнего при поддержки министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области актив Комитета семей воинов Отечества Саратовской области посетили госпиталь в г. Шиханы, где сейчас проходят восстановление защитники Отечества. С душевным теплом принесли подарки: сладости, фрукты и, конечно же, письма от школьников Саратовской области, наполненные добротой и поддержкой.Артисты и танцоры подарили бойцам музыкальные подарки, исполнив танцы и песни.После выступлений актив КСВО64 принял в работу актуальные вопросы, озвученные военнослужащими в госпитале.«Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом Единства народов России. Это действительно символично. Мы здесь, чтобы поддерживать друг друга, независимо от конфессии, национальности и места рождения. Главное - наше общее стремление быть единым народом, верным своему Отечеству! Наша сила - в единстве и любви! Мы, народ России, живём и дышим единой надеждой и целью. У нас нет границ - только братство и дружба!», – отметили организаторы.