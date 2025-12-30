София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

просмотров: 60

В г. Туймазы прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплинах «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов страны.София Царева заняла первое место в весовой категории до 56 кг в дисциплине «лоу-кик». Еще один наш земляк Дмитрий Афанасьев завоевал второе место в весовой категории до 57 кг в дисциплине «лоу-кик».Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Кирилл Корнеев и Микаел Оганян.Министерство спорта области