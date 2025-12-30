Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов

просмотров: 91

За 2025 год сотрудники Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области выявили 10 фактов браконьерства, по которым полиция возбудила 2 уголовных дела. Жертвами незаконной охоты стали 9 лосей, косуля и кабан.Совместно с правоохранительными органами в Саратовской области охотничьи инспекторы провели около 6000 рейдов, возбудили 917 дел об административных правонарушениях. С нарушителей взыскали более одного миллиона рублей штрафов.За декабрь сотрудники Комитета провели более 400 рейдов, в результате которых совместно с полицией и Росгвардией были установлены и привлечены к административной ответственности 64 нарушителя.«За последнюю неделю наши сотрудники выявили 24 нарушения правил охоты, в том числе в Гагаринском, Краснокутском и Федоровском районах. Чаще всего охотники находились в охотугодьях без разрешения на добычу животных. Только за выходные инспекторы задержали пятерых нарушителей. Так, в Краснокутском районе нарушители, заметившие приближавшегося к ним инспектора, выбросили из машины пакет и скрылись. В пакете оказалось незарегистрированное ружье. Инспектор сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Оружие изъято.В декабре был выявлен факт браконьерства. В общедоступном охотугодье в Турковском районе инспектор обнаружил тушу застреленного лося. Материалы направили в территориальный отдел полиции для проверки», - рассказал начальник отдела госконтроля и надзора Владимир Чернышкин.С начала года за нарушение установленных правил права охоты сроком на один год лишились 23 охотника. Охотпользователям вынесено 82 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области