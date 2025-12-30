30 декабря 2025 ВТОРНИК
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
За 2025 год сотрудники Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области выявили 10 фактов браконьерства, по которым полиция возбудила 2 уголовных дела. Жертвами незаконной охоты стали 9 лосей, косуля и кабан.

Совместно с правоохранительными органами в Саратовской области охотничьи инспекторы провели около 6000 рейдов, возбудили 917 дел об административных правонарушениях. С нарушителей взыскали более одного миллиона рублей штрафов.

За декабрь сотрудники Комитета провели более 400 рейдов, в результате которых совместно с полицией и Росгвардией были установлены и привлечены к административной ответственности 64 нарушителя.

«За последнюю неделю наши сотрудники выявили 24 нарушения правил охоты, в том числе в Гагаринском, Краснокутском и Федоровском районах. Чаще всего охотники находились в охотугодьях без разрешения на добычу животных. Только за выходные инспекторы задержали пятерых нарушителей. Так, в Краснокутском районе нарушители, заметившие приближавшегося к ним инспектора, выбросили из машины пакет и скрылись. В пакете оказалось незарегистрированное ружье. Инспектор сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Оружие изъято.

В декабре был выявлен факт браконьерства. В общедоступном охотугодье в Турковском районе инспектор обнаружил тушу застреленного лося. Материалы направили в территориальный отдел полиции для проверки», - рассказал начальник отдела госконтроля и надзора Владимир Чернышкин.

С начала года за нарушение установленных правил права охоты сроком на один год лишились 23 охотника. Охотпользователям вынесено 82 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области