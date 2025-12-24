24 декабря 2025 СРЕДА
Новости
15:30 | 24 декабря
Семьи с детьми в малых населённых пунктах Саратовской области освобождены от платы за детсады и школьное питание
14:30 | 24 декабря
СГТУ возглавил рейтинг Минобрнауки России по воспитательной работе
13:30 | 24 декабря
Ветераны и участники СВО смогут получить до 7 миллионов рублей для начала предпринимательской деятельности в аграрном секторе
12:30 | 24 декабря
«Снежный экспресс» прибыл в Хвалынск
11:40 | 24 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
11:30 | 24 декабря
Нацпроект «Кадры»: социальные партнеры обсудили ситуацию на рынке труда
10:30 | 24 декабря
От саратовцев ждут заявок для участия в национальном органическом конкурсе
09:58 | 24 декабря
В Саратове чествовали юных чемпионов
21:25 | 23 декабря
Казаки провели «Зимнюю баталицу» на Соколовой горе
16:00 | 23 декабря
Алексей Антонов и Владимир Попов обсудили создание кадетских классов в новой школе Саратова, названной в честь Героев СВО
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«Снежный экспресс» прибыл в Хвалынск

Новости / Культура
«Снежный экспресс» прибыл в Хвалынск


Открытие фестиваля-путешествия «Снежный экспресс» состоялось в районном дворце культуры, где собрались десятки горожан разных поколений. Праздничную программу открыл глава Хвалынского района Максим Кузнецов Александрович, поприветствовавший гостей.

Настоящим сюрпризом стало прибытие главного зимнего волшебника — Деда Мороза, который «сошёл» со сказочного «Снежного экспресса», чтобы поздравить всех с наступающими праздниками. Кульминацией открытия для юных зрителей стала новогодняя сказка «Лекарство от жадности» в исполнении артистов Вольского драматического театра.

Благодаря сотрудникам учреждений культуры Хвалынского района всё фойе Дворца культуры превратилось в большую творческую мастерскую. Дети и взрослые мастерили новогодние игрушки и символы наступающего 2026 года. Для представителей «серебряного возраста» была организована особая программа «Творческий калейдоскоп». Художник Александр Дьяков дарил гостям фестиваля хорошее настроение, создавая весёлые шаржи.

В Музее хвалынского яблочка гости погрузились в местный фольклор, слушая легенды по мотивам истории «Хранительница снежных яблонь».

Вечерняя часть фестиваля продолжилась для взрослой аудитории. На сцене Дворца культуры показали комедийный спектакль «Дорогие мои бандитки» Вольского драмтеатра.

Министерство культуры области