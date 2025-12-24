«Снежный экспресс» прибыл в Хвалынск
Открытие фестиваля-путешествия «Снежный экспресс» состоялось в районном дворце культуры, где собрались десятки горожан разных поколений. Праздничную программу открыл глава Хвалынского района Максим Кузнецов Александрович, поприветствовавший гостей.
Настоящим сюрпризом стало прибытие главного зимнего волшебника — Деда Мороза, который «сошёл» со сказочного «Снежного экспресса», чтобы поздравить всех с наступающими праздниками. Кульминацией открытия для юных зрителей стала новогодняя сказка «Лекарство от жадности» в исполнении артистов Вольского драматического театра.
Благодаря сотрудникам учреждений культуры Хвалынского района всё фойе Дворца культуры превратилось в большую творческую мастерскую. Дети и взрослые мастерили новогодние игрушки и символы наступающего 2026 года. Для представителей «серебряного возраста» была организована особая программа «Творческий калейдоскоп». Художник Александр Дьяков дарил гостям фестиваля хорошее настроение, создавая весёлые шаржи.
В Музее хвалынского яблочка гости погрузились в местный фольклор, слушая легенды по мотивам истории «Хранительница снежных яблонь».
Вечерняя часть фестиваля продолжилась для взрослой аудитории. На сцене Дворца культуры показали комедийный спектакль «Дорогие мои бандитки» Вольского драмтеатра.
