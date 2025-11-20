20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
13:30 | 20 ноября
За год в суды направлены 12 исков на возмещение вреда за сбитых на дорогах животных
12:02 | 20 ноября
Анна Спиваковская из Саратовской области вошла в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
11:30 | 20 ноября
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"
10:18 | 20 ноября
Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии
09:16 | 20 ноября
В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек
17:00 | 19 ноября
Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов
16:15 | 19 ноября
В Казани стартовал VII турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок ПФО
15:30 | 19 ноября
«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями
14:30 | 19 ноября
Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости
14:00 | 19 ноября
В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии

Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии

Губернатором Романом Бусаргиным инициирована региональная кадровая программа по здравоохранению. В нее вошли как уже действующие меры, принятые за последние три года, так и новые решения.

В частности, по инициативе главы региона из областного бюджета на выплату именных стипендий и оплату обучения будущих врачей, которые заключили целевое соглашение, дополнительно выделено 23,9 млн рублей.

Часть этой суммы пойдет для выплаты ежемесячных именных стипендий 95 студентам 1 курса медицинского университета.  Остальные средства будут направлены на оплату обучения 76 студентов по различным программам специалитета.

«Для нашей районной больницы целевое обучение – механизм, который помогает восполнить недостающие кадры. Только в прошлом году после целевого обучения к нам пришли на работу два терапевта, врач анестезиолог-реаниматолог и врач-оториноларинголог. Они успешно влились в коллектив, оказывают медицинскую помощь жителям нашего района. А новые меры поддержки станут еще большим стимулом для того, чтобы школьники - будущие абитуриенты выбирали медицину делом своей жизни», - рассказал главный врач Краснокутской районной больницы Алексей Романов.