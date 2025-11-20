Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии

просмотров: 101

Губернатором Романом Бусаргиным инициирована региональная кадровая программа по здравоохранению. В нее вошли как уже действующие меры, принятые за последние три года, так и новые решения.В частности, по инициативе главы региона из областного бюджета на выплату именных стипендий и оплату обучения будущих врачей, которые заключили целевое соглашение, дополнительно выделено 23,9 млн рублей.Часть этой суммы пойдет для выплаты ежемесячных именных стипендий 95 студентам 1 курса медицинского университета. Остальные средства будут направлены на оплату обучения 76 студентов по различным программам специалитета.«Для нашей районной больницы целевое обучение – механизм, который помогает восполнить недостающие кадры. Только в прошлом году после целевого обучения к нам пришли на работу два терапевта, врач анестезиолог-реаниматолог и врач-оториноларинголог. Они успешно влились в коллектив, оказывают медицинскую помощь жителям нашего района. А новые меры поддержки станут еще большим стимулом для того, чтобы школьники - будущие абитуриенты выбирали медицину делом своей жизни», - рассказал главный врач Краснокутской районной больницы Алексей Романов.