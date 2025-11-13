13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
14:00 | 13 ноября
В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»
13:00 | 13 ноября
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»
12:30 | 13 ноября
Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки
11:30 | 13 ноября
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов
10:34 | 13 ноября
Как проводить международные платежи для бизнеса
10:24 | 13 ноября
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Как проводить международные платежи для бизнеса

Новости / Бизнес
Международные расчеты — важная часть внешнеэкономической деятельности.

Компании, работающие с иностранными партнерами, сталкиваются с необходимостью не просто отправить деньги за рубеж, а сделать это быстро, безопасно и с минимальными издержками. Ошибки или задержки могут стоить дорого: и в прямом, и в репутационном смысле.

На что обратить внимание при выборе способа перевода

Выбирая канал для международных платежей, предпринимателям важно оценить
несколько факторов. Прежде всего, это надежность системы — защищенность транзакций
и стабильная работа сервиса. Не менее значимы скорость обработки, прозрачность
комиссий и возможность работать с нужными валютами.

Есть несколько проверенных подходов:

● Использование SWIFT-переводов — надежно, подходит для крупных сумм, но
требует точных реквизитов и может идти до нескольких дней.
● Альтернативные системы (например, SEPA в Европе) — быстрее, но действуют
ограниченно.
● Платежные платформы — удобны для малого бизнеса, но имеют ограничения
по объему и направлениям.

Международные платежи открывают новые горизонты для бизнеса, когда вы
выбираете проверенного финансового партнера. Четкие условия по комиссиям,
оперативная поддержка и безопасность операций — вот что превращает каждую
транзакцию в шаг к укреплению взаимовыгодных связей с контрагентами по всему миру.
Выбирая банк для международных переводов, предпринимателям стоит
ориентироваться не только на тарифы, но и на поддержку, гибкость в работе с валютами и сроки исполнения.

