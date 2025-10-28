В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов

просмотров: 82

В текущем году соревнование приурочено к 90-летней годовщине со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова. Участники будут состязаться в двух категориях: «Художественное чтение» и «Театр миниатюр». В творческом смотре примут участие воспитанники детских школ искусств в возрасте от 7 до 17 лет, а также учащиеся специализированных учебных заведений в сфере культуры и искусства. После предварительного этапа, проведенного онлайн, к очным прослушиваниям отобраны 4 детских театральных коллектива и 80 юных чтецов.Оценивать выступления будет компетентное жюри, состоящее из известных профессионалов театрального дела, под руководством Романа Сопко – актера кукольного театра «Теремок», преподавателя и руководителя театрального института консерватории.В помещении института, расположенном на улице Рабочей, 23, будет организована экспозиция работ лауреатов и участников областного художественного конкурса «Открытая табакерка».Результаты будут объявлены сразу после завершения публичных выступлений и просмотров.Участники конкурса будут представлять Саратовскую область в региональном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.