Благодаря нацпроекту в селах звучат легендарные песни Лидии Руслановой

В области с аншлагом стартовал цикл концертов проекта «Песня – душа народа». В этом году проект наполнен особым звучанием, ведь он проходит в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, объявленного в нашей стране. Как и прежде проект посвящен памяти великой русской певицы Лидии Руслановой, 125-летие со дня рождения которой отмечается в этом году.Первыми приняли проект с. Тарлыковка Ровенского района и с. Красноармейское Энгельсского района. Перед зрителями выступили местные вокальные группы «Калинушка», «Сударушка», «Маки», народный артист России Василий Овсянников из Москвы и лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталия Бикметова из Самары.В их исполнении прозвучали русские народные песни из репертуара Лидии Руслановой, песни военных лет, а также любимые песни советской и современной эстрады.Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.