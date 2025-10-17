В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых

просмотров: 97

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова побывала в детской модельной библиотеке в Петровске, которая открылась месяц назад. Она высоко оценила работу, выполненную в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья», и отметила важность открытия второй модельной библиотеки в городе.Эта библиотека стала одной из самых современных в регионе и уже привлекла более тысячи юных читателей за первый месяц работы. Она быстро превратилась в центр детского досуга. Днем здесь занимаются дошкольники, а вечером пространство наполняется старшеклассниками, которые не только читают, но и участвуют в различных кружках.Библиотека носит имя выдающегося детского поэта Сергея Михалкова. Местные власти решили пригласить представителей семьи Михалковых в Петровск, чтобы показать, как преобразился культурный объект, названный в честь великого поэта. Министр культуры поддержала идею и пообещала организовать интересное мероприятие в городе.Благодаря нацпроекту модернизация позволила обустроить многофункциональное пространство с новыми зонами, обновить мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию и установить систему видеонаблюдения, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Открытие современного библиотечного пространства в Петровске даст коллективу возможность реализовать интересные идеи и проекты для детей и молодежи, а также раскрыть их таланты.