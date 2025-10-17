17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых

Новости / Культура
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых


Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова побывала в детской модельной библиотеке в Петровске, которая открылась месяц назад. Она высоко оценила работу, выполненную в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья», и отметила важность открытия второй модельной библиотеки в городе.

Эта библиотека стала одной из самых современных в регионе и уже привлекла более тысячи юных читателей за первый месяц работы. Она быстро превратилась в центр детского досуга. Днем здесь занимаются дошкольники, а вечером пространство наполняется старшеклассниками, которые не только читают, но и участвуют в различных кружках.

Библиотека носит имя выдающегося детского поэта Сергея Михалкова. Местные власти решили пригласить представителей семьи Михалковых в Петровск, чтобы показать, как преобразился культурный объект, названный в честь великого поэта. Министр культуры поддержала идею и пообещала организовать интересное мероприятие в городе.

Благодаря нацпроекту модернизация позволила обустроить многофункциональное пространство с новыми зонами, обновить мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию и установить систему видеонаблюдения, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Открытие современного библиотечного пространства в Петровске даст коллективу возможность реализовать интересные идеи и проекты для детей и молодежи, а также раскрыть их таланты.