16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
12:30 | 16 октября
Саратовские эксперты по воспитанию вернулись с Владивостока с новыми методиками работы с
12:03 | 16 октября
11:30 | 16 октября
В Базарном Карабулаке в рамках акции «Сохраним лес» высадят 2 тысячи молодых сосен
10:00 | 16 октября
Из Саратовской области участникам специальной военной операции отправили фрипсы, «Лешего» и домашние заготовки
09:00 | 16 октября
Завершены ремонтные работы в здании акушерского корпуса Лысогорской районной больницы
18:11 | 15 октября
В Балашове прошло традиционное Посвящение в казачата в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы»
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
С начала специальной военной операции «серебряные» волонтеры области принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. К инициативам присоединяются и другие получатели социальных услуг, а также родители с детьми. Помогают и сотрудники социозащитных учреждений.

В преддверии Дня отца из Аткарского района на фронт отправились костюм «Леший» и 12-метровая маскировочная сеть. Школьники и старшие залили более 20 штук блиндажных свечей, написали для защитников письма с теплыми пожеланиями.

«Серебряные» волонтеры из Питерского района запустили акцию «Витамины для СВОих», направленную на изготовление фрипсов – сушеных фруктов для бойцов. Они уверены, что натуральные витамины помогут защитить от простуд и укрепить иммунитет.

Из Саратова «за ленточку» отправлена очередная партия маскировочных сетей. В каждую ленточку сети цвета осени мастерицы вложили материнскую любовь. И, передавая их ребятам, пожелали, чтобы каждая сеть принесла им пользу и помогла спасти жизни.

В творческой мастерской комплексного центра соцобслуживания Дергачевского района рукодельницы сшили и наполнили для земляков вещмешки.

Участвуя в акции «Домашние консервированные заготовки для бойцов СВО», получатели услуг комплексного центра соцобслуживания и сотрудники учреждений из Самойловского района отправили квашеную капусту, а из Краснокутского – соленое сало и консервы. Также совместными усилиями собрали необходимые в быту вещи, продукты питания, включая крупы и кондитерские изделия, предметы первой необходимости.

«Всех участников акций объединяют неравнодушие и искренность. Поддержка, которую получают наши военнослужащие, является действительно всенародной. Принять участие в изготовлении сетей, сборе гуманитарной помощи и таким образом внести свой посильный вклад в общее дело может каждый. С заботой и теплом сделанные своими руками изделия поддерживают наших защитников», - уверены представители старшего поколения.