15 октября 2025 СРЕДА
На сцене ТЮЗа представят театрально-музыкальный перформанс «Дети войны –Великой Победе» на музыку Андрея Петрова

На сцене ТЮЗа представят театрально-музыкальный перформанс «Дети войны –Великой Победе» на музыку Андрея Петрова

В 2025 году исполнилось 95 лет со дня рождения Андрея Петрова - композитора, народного артиста СССР, автора любимых мелодий советских фильмов.

В рамках юбилейных празднований в Саратовской области с 16 по 19 октября пройдут «Дни музыки Андрея Петрова», в программу которых войдут музыкальные спектакли композитора: опера «Петр Первый» и мюзикл «Бесприданница», три концертные программы: концерт киношлягеров Андрея Петрова с Концертным духовым оркестром «Волга-бэнд» и солистами из Санкт-Петербурга и Москвы, концерт академической музыки композитора с Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии и театрально- музыкальный перфоманс «Дети войны - Великой Победе», посвященный 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Показ театрально-музыкального перформанса «Дети войны – Великой Победе», созданный молодыми дарованиями Саратовской области – участниками региональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга» под руководством опытных педагогов, впервые состоялся летом 2025 года, а 16 октября 2025 года этот уникальный спектакль будет показан на исторической сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева.

Спектакль в ТЮЗе посетит дочь композитора - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Петрова.

Приглашаем журналистов и блогеров к освещению театрально-музыкального перформанса «Дети войны – Великой Победе». Обращаться по телефону: 8 (986) 9800432