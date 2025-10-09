9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников

Новости / Культура
Установить памятник Алексею Петровичу Боголюбову планируется ко Дню памяти художника, который будет в ноябре. Такие планы озвучил в ходе прямой линии губернатор Роман Бусаргин. Первый заместитель Председателя Поволжского отделения Российской академии художеств Светлана Кузнецова отметила связь художника с историей нашего города и вклад Боголюбова в развитие саратовской культуры.




- Установка памятника Алексею Петровичу Боголюбову в сквере на Театральной площади Саратова ко дню памяти выдающегося художника станет признанием его неоценимого вклада в становление и развитие саратовской культуры.

Имя Боголюбова неразрывно связано с историей нашего города. Именно благодаря его энергии, целеустремленности и любви к Саратову здесь появился первый общедоступный художественный музей в российской провинции – Радищевский музей. Это событие стало переломным моментом в культурной жизни города, открыв для широкой публики мир искусства.

Не менее значимым стало основание Боголюбовым рисовальной школы, ныне художественного, училища, которое стало кузницей кадров для многих поколений саратовских художников. Училище дало возможность талантливым молодым людям получить профессиональное образование, развивать свой творческий потенциал и прославлять родной край своими произведениями.

Уверена, что памятник Алексею Боголюбову станет символом культурного наследия Саратова, напоминанием о значимости искусства в жизни общества и вдохновением для новых поколений художников. Это будет место, где каждый сможет прикоснуться к истории, ощутить связь времен и почерпнуть вдохновение для созидания.

Напомним, ранее глава региона Роман Бусаргин поддержал предложение культурного сообщества установить в Саратове памятник Алексею Боголюбову в  год юбилея Радищевского музея. При этом губернатор подчеркнул, что финансирование проекта будет обеспечено внебюджетными средствами. Скульптура авторства Андрея Щербакова будет установлена в сквере имени основателя первого общедоступного музея в России на Театральной площади.