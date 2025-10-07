7 октября 2025 ВТОРНИК
10:30 | 07 октября
Саратовская консерватория стала одним из лидеров проекта «Пушкинская карта»
09:50 | 07 октября
Студенты Саратовской области представили проекты на Всероссийском конкурсе «Твой Ход»
09:45 | 07 октября
Получено разрешение на строительство школы в Молодежном
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
В Москве состоялась II церемония награждения лауреатов премии «Пушкинская карта. Премия». В торжественной церемонии принял участие ректор Саратовской консерватории, профессор Александр Занорин.

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова стала победителем премии в номинации «Лучшая федеральная образовательная организация».

Победителей определили в 20 номинациях. Награды были присвоены 70 учреждениям и 10 регионам, показавшим наилучшие результаты в реализации программы «Пушкинская карта». Так, награды удостоены Мариинский театр, Государственный Русский музей и Московский международный дом музыки. Среди регионов - Удмуртия, Татарстан, Чечня, Кузбасс, Архангельская, Новгородская, Белгородская, Волгоградская и Магаданская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.