Саратовская консерватория стала одним из лидеров проекта «Пушкинская карта»
В Москве состоялась II церемония награждения лауреатов премии «Пушкинская карта. Премия». В торжественной церемонии принял участие ректор Саратовской консерватории, профессор Александр Занорин.
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова стала победителем премии в номинации «Лучшая федеральная образовательная организация».
Победителей определили в 20 номинациях. Награды были присвоены 70 учреждениям и 10 регионам, показавшим наилучшие результаты в реализации программы «Пушкинская карта». Так, награды удостоены Мариинский театр, Государственный Русский музей и Московский международный дом музыки. Среди регионов - Удмуртия, Татарстан, Чечня, Кузбасс, Архангельская, Новгородская, Белгородская, Волгоградская и Магаданская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.