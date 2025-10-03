В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
С 24 октября по 23 ноября 2025 года в Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила». Участник всех фестивальных концертов – чемпион Международного конкурса «Трофей мира» ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель – Евгений Разживин).
Программа концертов фестиваля раскрывает взаимопроникновение культур многонациональной России, где каждая является ценностью, а их объединение создает подлинное духовное единство страны, способствует сохранению общего культурного пространства России и Республики Беларусь.
Саратовский регион – это мультикультурное сообщество, включающее представителей более ста этносов, национальностей и народностей. В открытии примут участие представители национальных общин, проживающих на территории Саратовской области. В программе прозвучат мордовские народные песни, один из древнейших музыкальных инструментов на планете армянский дудук, символ казахской культуры домбра, традиционный инструмент волжских немцев аккордеон, украинская бандура, будут исполнены танцы народов Кавказа.
В рамках фестиваля выступят Вероника Прадед - солистка Белорусской государственной филармонии и Екатерина Мочалова - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.