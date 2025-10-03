В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»

просмотров: 88

С 24 октября по 23 ноября 2025 года в Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила». Участник всех фестивальных концертов – чемпион Международного конкурса «Трофей мира» ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель – Евгений Разживин).Программа концертов фестиваля раскрывает взаимопроникновение культур многонациональной России, где каждая является ценностью, а их объединение создает подлинное духовное единство страны, способствует сохранению общего культурного пространства России и Республики Беларусь.Саратовский регион – это мультикультурное сообщество, включающее представителей более ста этносов, национальностей и народностей. В открытии примут участие представители национальных общин, проживающих на территории Саратовской области. В программе прозвучат мордовские народные песни, один из древнейших музыкальных инструментов на планете армянский дудук, символ казахской культуры домбра, традиционный инструмент волжских немцев аккордеон, украинская бандура, будут исполнены танцы народов Кавказа.В рамках фестиваля выступят Вероника Прадед - солистка Белорусской государственной филармонии и Екатерина Мочалова - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.