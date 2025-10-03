3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
17:36 | 03 октября
Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих
17:00 | 03 октября
В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
16:30 | 03 октября
Поисковики со всего Приволжского федерального округа участвуют в одиннадцатом окружном слёте «Никто не забыт»
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»

Новости / Культура
В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»


С 24 октября по 23 ноября 2025 года в Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила». Участник всех фестивальных концертов – чемпион Международного конкурса «Трофей мира» ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель – Евгений Разживин).

Программа концертов фестиваля раскрывает взаимопроникновение культур многонациональной России, где каждая является ценностью, а их объединение создает подлинное духовное единство страны, способствует сохранению общего культурного пространства России и Республики Беларусь.

Саратовский регион – это мультикультурное сообщество, включающее представителей более ста этносов, национальностей и народностей. В открытии примут участие представители национальных общин, проживающих на территории Саратовской области. В программе прозвучат мордовские народные песни, один из древнейших музыкальных инструментов на планете армянский дудук, символ казахской культуры домбра, традиционный инструмент волжских немцев аккордеон, украинская бандура, будут исполнены танцы народов Кавказа.

В рамках фестиваля выступят Вероника Прадед - солистка Белорусской государственной филармонии и Екатерина Мочалова - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.