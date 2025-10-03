Павел Табаков побывал на памятной выставке в Радищевском музее

просмотров: 92

В заключительные дни работы экспозиции «Олег Табаков. Настоящая жизнь » ее посетил Павел Табаков, продолжатель актерской династии. Выставка организована Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при участии Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и Саратовского областного краеведческого музея.Павел Олегович приехал в Саратов как участник проекта " Уроки Табакова". Накануне он провел творческую встречу со студентами Саратовского Театрального института и представил спектакль "Зеркало" на сцене театра драмы.- Олег Табаков – легендарная личность в летописи русского театра и национального кинематографа. Превосходный актер, талантливый наставник и значимый театральный менеджер, он заслужил широкое признание публики, почтение и восхищение коллег, покорив их своим разносторонним даром и исключительной харизмой. Его имя стало олицетворением творческого энтузиазма, отточенного мастерства, неподдельной преданности театру и жажды жизни. В честь его 90-летия проходит четвёртый театральный фестиваль "Уроки Табакова", - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.