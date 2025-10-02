Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова

просмотров: 56

В текущем году исполнилось 90 лет со дня рождения советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, педагога, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации и СССР, нашего земляка Олега Павловича Табакова.В честь юбилея в Саратовской области проходят культурно-просветительские мероприятия, участниками которых стали одаренные дети, которые представляют Саратовскую область на региональном этапе VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Юные артисты «Театрального Приволжья» участвуют в показах кинофильмов, музейных выставках, фестивалях, театрализованных мероприятиях, культурно-просветительских и образовательных проектах.Серия экскурсий по становлению творческого пути великого земляка «Странички из истории великого земляка», а также творческие встречи с воспитанниками Театра детского и юношеского творчества «Молодая гвардия» прошли в Саратовском Дворце творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова. Дворец Табакова запланировал проведение III Регионального фестиваля школьных театров «Премьера», который посвящен 90-летию со дня рождения Мастера.3 октября в рамках выставки «Олег Табаков. Настоящая жизнь» состоится показ фрагментов постановки Театра юношеского и детского творчества «Молодая гвардия» по произведению А.С. Пушкина «Сказка о Золотом Петушке». Фрагмент постановки погружает в атмосферу пушкинской сказки, помогает понять характеры героев. Особое место занимают озвученные Олегом Павловичем фрагменты сказки, которые прозвучат в спектакле.