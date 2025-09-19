19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
11:38 | 19 сентября
18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Дом, ставший музеем»

Новости / Культура
17 сентября в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского начала работать новая выставка к 105-летию музея




Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского - знаковый культурный феномен не только Саратова, но и всей страны. Основанный сыном писателя М.Н. Чернышевским, он является одним из первых литературно-мемориальных музеев.

Свою официальную историю музей ведет с 17 сентября 1920 г. В этот день 105 лет назад был принят Декрет Совета Народных Комиссаров от 17 сентября 1920 года № 385 «Об объявлении музея имени Чернышевского в Саратове национальным достоянием и передаче его в ведение Народного Комиссариата Просвещения».

«Мысли об увековечении памяти писателя возникли еще в начале XX века. В 1909 г. М.Н. Чернышевским был открыт «уголок Чернышевского», своеобразный «протомузей» с книгами, фотографиями и личными вещами Николая Гавриловича. На выставке представлена реконструкция этой временной экспозиции»,- рассказали организаторы.

Посетители смогут ознакомиться с мемориальными предметами, подлинными документальными материалами, почувствовать, как формировался дом-музей.

Выставка будет работать до 19 января.
Доступна по Пушкинской карте.