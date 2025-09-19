«Дом, ставший музеем»

просмотров: 95

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского - знаковый культурный феномен не только Саратова, но и всей страны. Основанный сыном писателя М.Н. Чернышевским, он является одним из первых литературно-мемориальных музеев.Свою официальную историю музей ведет с 17 сентября 1920 г. В этот день 105 лет назад был принят Декрет Совета Народных Комиссаров от 17 сентября 1920 года № 385 «Об объявлении музея имени Чернышевского в Саратове национальным достоянием и передаче его в ведение Народного Комиссариата Просвещения».«Мысли об увековечении памяти писателя возникли еще в начале XX века. В 1909 г. М.Н. Чернышевским был открыт «уголок Чернышевского», своеобразный «протомузей» с книгами, фотографиями и личными вещами Николая Гавриловича. На выставке представлена реконструкция этой временной экспозиции»,- рассказали организаторы.Посетители смогут ознакомиться с мемориальными предметами, подлинными документальными материалами, почувствовать, как формировался дом-музей.Выставка будет работать до 19 января.Доступна по Пушкинской карте.