«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову

просмотров: 90

- Одной из центральных тем «Саратовских страданий» станет юбилей выдающегося артиста и уроженца Саратова Олега Павловича Табакова. Его наследие продолжает вдохновлять и воспитывать, учит верить в силу таланта и преданность своему делу. Мы помним, что Табаков был первым президентом фестиваля «Саратовские страдания», он посещал открытия, принимал участие в мероприятиях и общался с участниками и зрителями. Директор фестиваля Татьяна Викторовна Зорина представит новую книгу «Саратов: счастливые дни Олега Табакова», в которой рассказывает о своем знакомстве и особых связях актера с Саратовом. Презентация книги пройдет в рамках Саратовского фестиваля, - рассказала на пресс-конференции министр культуры области Наталия Щелканова.Документальное кино является социально значимым жанром, поэтому "Саратовские страдания" освещают судьбы современных героев. Накануне открытия фестиваля в партнерстве с Мультимедиа Арт Музеем из Москвы и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева организована выставка, посвященная военным фотографам, которые запечатлели события Великой Отечественной войны.- Язык кино интернационален. В этом году на фестиваль прислали около 3000 из 134 стран мира. Всего в конкурсные программы были отобраны 77 фильмов. Зрителей фестиваля ждёт 4 конкурсные программы. Уверена, что многие из фильмов, представленных на «Саратовских страданиях», получат высокую оценку от экспертов, - отметила директор кинофестиваля Татьяна Зорина.