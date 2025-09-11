Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 146

9 сентября 2025 года открылся прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»).Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и появятся в доступе для свободного просмотра.В этом году сохранились традиционные номинации: лучшие молодежный и детский спектакли, лучшая режиссерская работа, лучшее музыкальное и художественное оформление», лучшие мужская и женская роли.Лауреаты Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.Саратовская область ежегодно активно участвует в фестивале. Юные артисты не раз становились победителями и призерами, завоевывая призы в различных номинациях. Среди них – театр-студия «Театралика» и группа «Феникс» детской театральной студии имени О.П. Табакова, театральная студия СГУ, режиссеры Анжелика Лозановски и Алексей Усов, актеры Иван Шашлов, Даниил Розенфельд. Юные саратовские художники не раз завоевывали призы в конкурсе афиш.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе