В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая

С 11 по 20 сентября в Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке состоится VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.9 сентября Саратов встретил участников конкурса из Китая.Трое молодых музыкантов прибыли поездом из Москвы, а еще один участник прилетел ночным рейсом. Всех конкурсантов разместили в отеле с видом на Волгу, где они сразу приступили к репетициям.Одна из участниц, Ваньсюань Ву из Шанхая, поделилась своими впечатлениями: «Участие в этом конкурсе и долгое путешествие в Россию и в Саратов того стоят. Это уникальная возможность увидеть самую большую страну. Я стремлюсь познакомиться с талантливыми виолончелистами, обменяться опытом и найти новых друзей».