В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам

В 2025 году специалистами Школьной службы медиации Аркадакского района удалось урегулировать 11 конфликтных ситуаций между подростками, кроме этого, все образовательные организации укомплектованы педагогами-психологами, сформированы отряды «Юных друзей полиции».Социально–молодежный центр Аркадака - филиал регионального центра «Молодежь Плюс» активно реализует проект «Точка с запятой». В его рамках организованы кинопоказы для подростков на патриотические и профилактические темы, специалисты «уличной службы» организуют профилактические мероприятия в местах скопления молодежи для вовлечения их в полезную занятость, проводят тренинги и другие мероприятия.На территории района отмечается 100% укомплектование штата детских педиатров, за 3 года привлечено 17 молодых специалистов системы здравоохранения.В районе высокий уровень взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, проведение активной работы с детьми, находящимися на разных видах учета. Такой вывод сделали специалисты межведомственной рабочей группы по итогам проведенной проверки.«Эффективно противостоять преступности как самих подростков, так и в отношении несовершеннолетних, можно только общими усилиями всех органов системы профилактики. Дана положительная оценка работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Аркадакского муниципального района, что является результатом, организовано взаимодействия и активного вовлечения каждого органа в деятельность по оказанию необходимой помощи семьям с детьми», - отмечает председатель областной комиссии Анастасия Борода.