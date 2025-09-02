2 сентября 2025 ВТОРНИК
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
10:03 | 02 сентября
В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам
09:00 | 02 сентября
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов
08:07 | 02 сентября
В Марксе открылась супер современная библиотека
17:00 | 01 сентября
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В 2025 году специалистами Школьной службы медиации Аркадакского района удалось урегулировать 11 конфликтных ситуаций между подростками, кроме этого, все образовательные организации укомплектованы педагогами-психологами, сформированы отряды «Юных друзей полиции».

Социально–молодежный центр Аркадака - филиал регионального центра «Молодежь Плюс» активно реализует проект «Точка с запятой». В его рамках организованы кинопоказы для подростков на патриотические и профилактические темы, специалисты «уличной службы» организуют профилактические мероприятия в местах скопления молодежи для вовлечения их в полезную занятость, проводят тренинги и другие мероприятия.

На территории района отмечается 100% укомплектование штата детских педиатров, за 3 года привлечено 17 молодых специалистов системы здравоохранения.

В районе высокий уровень взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, проведение активной работы с детьми, находящимися на разных видах учета. Такой вывод сделали специалисты межведомственной рабочей группы по итогам проведенной проверки.

«Эффективно противостоять преступности как самих подростков, так и в отношении несовершеннолетних, можно только общими усилиями всех органов системы профилактики. Дана положительная оценка работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Аркадакского муниципального района, что является результатом, организовано взаимодействия и активного вовлечения каждого органа в деятельность по оказанию необходимой помощи семьям с детьми», - отмечает председатель областной комиссии Анастасия Борода.