«ДОЛГОлетние встречи-2025»: «серебряные» волонтеры посещают исторические места и сплавляются на сапах

В Саратовской области «ДОЛГОлетние встречи» прошли в 11 районах области. На данный момент участие в них приняли более 200 «серебряных» активистов.

В Вольском районе проект вышел на межрегиональный уровень – впервые в область приехали активисты из Ульяновской области. Участники совершили экскурсию по центру старинного волжского города, посетили музей редких книг, проявили себя в музыкальной викторине, эстафетах, флешмобе, который объединил самые разные поколения.
Центр социального обслуживания населения Марксовского района совместно с центром «Семья» провели флешмоб на стадионе. Гостей пригласили на экскурсию по районному центру, показали краеведческий музей, лютеранскую церковь, в которой послушали органные произведения. Затем желающие поднялись на смотровую площадку церкви, откуда открывается вид на весь город Маркс, а в завершение совершили увлекательную прогулку по Волге.

Одной из локаций фестиваля «серебряных» волонтеров стал город Балаково. «Семь футов под килем!» – под таким девизом в дружеской обстановке проходила встреча активистов Балакова с гостями из Базарного-Карабулака, Вольска и Пугачева.

Командные конкурсы на сообразительность, физическую ловкость и силу, коллективное взаимодействие, демонстрация талантов, мастер-классы по разукрашиванию гипсовой ракушки, а также сплав на байдарках и сапах – каждый участник проявил все свои таланты.

«Проект «ДОЛГОлетние встречи» еще раз доказывает: участие в социальной жизни, новые знакомства и возможности – лучшие спутники активного долголетия», - прокомментировал проект министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

