18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове

Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове


Новая выставка «Перспектива» и «Архграфика». Два взгляда - одна история» откроется в Саратове. Она покажет, как по-разному можно увидеть объекты культурного наследия через фотографии и творческие цифровые рисунки.

Открытие экспозиции состоится 22 августа в 13.00 в здании кинотеатра «Победа».

В основе выставки лучшие работы двух конкурсов, которые проведены ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Фотографии конкурса «Перспектива» действуют как честный документ, точно фиксируя здания и их детали. Рисунки конкурса «Архграфика» отражают взгляд художника, где знакомые здания предстают в новом свете, благодаря фантазии автора.

Главная цель выставки дать зрителям возможность сравнить два подхода и задуматься о том, как мы смотрим на старинные здания вокруг нас. Выставка будет интересна всем, кто любит архитектуру и искусство.