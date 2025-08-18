Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове

просмотров: 112

Новая выставка «Перспектива» и «Архграфика». Два взгляда - одна история» откроется в Саратове. Она покажет, как по-разному можно увидеть объекты культурного наследия через фотографии и творческие цифровые рисунки.Открытие экспозиции состоится 22 августа в 13.00 в здании кинотеатра «Победа».В основе выставки лучшие работы двух конкурсов, которые проведены ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Фотографии конкурса «Перспектива» действуют как честный документ, точно фиксируя здания и их детали. Рисунки конкурса «Архграфика» отражают взгляд художника, где знакомые здания предстают в новом свете, благодаря фантазии автора.Главная цель выставки дать зрителям возможность сравнить два подхода и задуматься о том, как мы смотрим на старинные здания вокруг нас. Выставка будет интересна всем, кто любит архитектуру и искусство.