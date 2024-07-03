В Саратове прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий

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В Саратове в Парке Победы на Соколовой горе состоялся комплекс памятных мероприятий, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Памятные мероприятия прошли по инициативе областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.В мероприятиях принял участие губернатор области Роман Бусаргин, а также министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, жители и гости города.В рамках мероприятий состоялась торжественная церемония занесения имен военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах». Перед собравшимися выступил Губернатор области Роман Бусаргин, Герой Советского Союза Сергей Филипченков, Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий и заместитель муфтия Духовного управления мусульман Саратовской области Рустам-хазрат Мухитов.После минуты молчания и церемонии возложения цветов участники выстроились со штендерами и прошли «Бессмертной Ротой» до мемориала «Вечный огонь». Возглавили колонну с иконой Святого Георгия Победоносца – покровителя Вооруженных Сил России, ветераны боевых действий – депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин и атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.У мемориала «Вечный огонь» к собравшимся обратился воин-интернационалист, Почетный гражданин Саратовской области и г. Саратова, гвардии полковник Олег Федорович Сергиенко. После возложения цветов к мемориалу родственники погибших военнослужащих в память о родных выпустили в небо воздушные шары с символикой «Z», «О», «V».Памятная дата «День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов - 1 июля» была учреждена в Саратовской области в 2022 году. Установить памятную дату предложили саратовские ветераны боевых действий. Губернатор области Роман Бусаргин идею поддержал и внёс в областную Думу соответствующий законопроект, который был принят депутатами."Вместе с родными и близкими вспоминали подвиги наших военнослужащих, которые отстаивали интересы страны в различных вооруженных конфликтах и продолжают это делать сегодня в зоне специальной военной операции. (...)Спасибо каждому бойцу за мужество, отвагу и стойкость. Мы чтим память всех тех, кто доказал силу и несокрушимость нашей страны, порой ценой собственной жизни. Их имена сегодня занесли на мемориал. Наша задача хранить и оберегать память об их подвигах", - написал губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.