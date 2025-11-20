Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"

просмотров: 70

Саратовская школа креативных индустрий (ШКИ) готовится к первому участию в фестивале "Театральное Приволжье".В рамках подготовки к фестивалю в ШКИ состоялся мастер-класс по актерскому мастерству, который провел известный режиссер и актер саратовского театра «Версия» Александр Овчинников."Это было невероятное погружение в мир творчества и возможностей самовыражения! Мы не просто выполняли упражнения, мы познавали силу голоса, активизировали фантазию, тренировали память и оттачивали восприятие", - отметили студенты.Участники мастер-класса подчеркнули, что актерское искусство позволяет лучше понимать себя и окружающий мир, открывая безграничные возможности для творчества и самореализации.Министерство культуры Саратовской области уделяет большое внимание и оказывает поддержку творческим инициативам детских и молодежных театральных коллективов региона."Саратовская область активно готовится к очередному фестивалю «Театральное Приволжье», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова. - Этот фестиваль стал доброй традицией, и ежегодное участие в нем – яркое свидетельство творческого роста. Сезон 2025/2026 годов станет седьмым для Саратовской области. Участие в фестивале способствует повышению уровня мастерства и объединяет талантливую молодежь, искренне любящую театр".Фестиваль "Театральное Приволжье", общественный проект Приволжского федерального округа, был инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.