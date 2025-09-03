Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма

просмотров: 66

Гран-при IX Международного Русского кинофестиваля присужден проекту возрождения первого русского полнометражного художественного фильма «Оборона Севастополя».30 августа 2025 года в Москве состоялась торжественная церемония закрытия и награждения лауреатов IX Международного Русского кинофестиваля (МРКФ).Список лауреатов IX МРКФ опубликован на сайте кинофестиваля. Гран-при IX Международного Русского кинофестиваля присужден проекту возрождения первого русского полнометражного художественного фильма «Оборона Севастополя», созданного Александром Ханжонковым в 1911 году. Проект осуществлен Региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе (председатель Совета — Дмитрий Серов). Творческому коллективу проекта удалось по крупицам собрать уцелевшие фрагменты этого шедевра мирового кинематографа — из 100 минут оригинала пока найдено и восстановлено в архивах 40 минут фильма. Но с намерением вернуть на родину полную версию фильма одного из первопроходцев русского кинематографа поиски продолжаются в архивах и других стран.Участие в IX МРКФ приняли 232 фильма, в том числе более 100 документальных фильмов, 57 короткометражных, 9 полнометражных, 26 анимационных и 45 студенческих фильмов. Тематика, как всегда, была самая широкая — духовное кино, историческое, военное, детское, фантастика.Все фильмы конкурсной программы в период с 22 по 30 августа традиционно можно было смотреть на сайте кинофестиваля в просмотровом плеере в режиме, защищенном от несанкционированного скачивания фильмов и невидимом для поисковых систем интернета. Онлайн-кинопоказ позволяет убрать границы зрительного зала — об этом наглядно свидетельствует статистика: фильмы конкурсного онлайн кинопоказа IX МРКФ посмотрели 12 700 зрителей из 49 стран мира.Еще в 2022 году Русский кинофестиваль обратился к кинотеатральному сообществу — кинопрокатчикам России — с предложением показывать в кинотеатрах документальное и короткометражное фестивальное кино, созданное российскими кинематографистами, у которых прежде не было шансов на кинопрокат в России, потому как все шансы принадлежали коммерческому западному кино.Теперь же, после того как в 2022 году западные кинодистрибьютеры покинули рынок кинопроката России, у российских кинозрителей появилась возможность увидеть на больших экранах кино, созданное людьми с русским сердцем и душой. Именно поэтому часть фильмов конкурсной программы IX МРКФ была показана в кинотеатрах и на других площадках не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, Луганске, Владивостоке, Красноярске и Севастополе.Русский кинофестиваль и впредь намерен продвигать фильмы своих участников в кинотеатрах и онлайн.