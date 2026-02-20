20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Долгосрочный результат маммопластики становится ключевым критерием выбора хирурга

Здоровье / Бизнес
Рынок пластической хирургии в Москве остаётся одним из самых конкурентных в России. Особенно это касается операций на груди — одной из самых востребованных и одновременно самых сложных областей эстетической хирургии.




По данным профильных специалистов, за последние 3–4 года спрос на повторную коррекцию груди вырос на 25–30%. Основная причина, по словам экспертов, кроется в попытке сэкономить на первичной операции.

Экономия на первой операции как системная ошибка

Пациенты нередко выбирают хирурга, ориентируясь прежде всего на стоимость вмешательства. В условиях большого предложения это приводит к тому, что:

• операция проводится врачом без узкой специализации на хирургии груди;
• используются типовые решения без учёта индивидуальных анатомических особенностей;
• недооценивается долгосрочный результат и возможные осложнения.

Через 1– 3 года после первичной маммопластики пациентки сталкиваются с проблемами:

• асимметрией молочных желёз;
• неестественной формой груди;
• смещением имплантов;
• перерастяжением мягких тканей;
• капсулярной контрактурой.

Именно в этот момент начинается повторный поиск — уже не «доступного», а наиболее компетентного хирурга для исправления ошибок.

Критерий «переделок» как маркер лучшего специалиста

В профессиональной среде давно существует негласное правило: уровень пластического хирурга лучше всего виден не в простых случаях, а в том, кому доверяют исправление чужих ошибок.

Повторные и реконструктивные операции на груди требуют:

• глубокого понимания анатомии грудной клетки и молочных желёз;
• опыта работы с различными видами осложнений;
• точного прогнозирования поведения тканей после вмешательства;
• индивидуального подхода вместо шаблонных решений.

Именно такие хирурги постепенно формируют репутацию специалистов, к которым обращаются в самых сложных ситуациях.

На что обращают внимание пациенты при повторном выборе

По мнению экспертов, пациенты, столкнувшиеся с неудачным результатом, ищут хирургов:

• с подтверждённым опытом работы со сложными и повторными случаями (не менее 100–150 подобных операций);
• академическим статусом и научной деятельностью;
• участием в формировании профессиональных стандартов;
• международным признанием и членством в профильных ассоциациях;
• стабильными долгосрочными результатами (фото пациентов через 3–5 лет).

Советы профессионала: как найти подходящего хирурга

Ряд пластических хирургов Москвы, специализирующихся на реконструктивной маммопластике, обладают подобными компетенциями, и их профессиональный путь иллюстрирует, как перечисленные критерии реализуются в реальной практике.

Мельников Дмитрий Владимирович — пластический хирург, сочетающий клиническую практику и научную работу, специализирующийся на эстетической и реконструктивной хирургии груди и тела, кандидат медицинских наук, доцент и ведущий научный сотрудник кафедры пластической хирургии Сеченовского университета, при поиске специалиста для повторной маммопластики советует обратить внимание на:

1. Опыт в реконструктивных операциях. Спросите, сколько подобных случаев выполнил хирург за последний год.

2. Портфолио с долгосрочными результатами. Просите фото через 2–3 года после операции, а не только «до/после».

3. Академическую деятельность. Преподавание в вузах и научные публикации говорят о системном подходе.

4. Технологическую оснащённость клиники. Наличие 3D моделирования, современного оборудования для диагностики.

5. Отзывы пациентов. Ищите не просто хвалебные комментарии, а развёрнутые истории с описанием процесса реабилитации.

«При выборе хирурга для повторной коррекции важно не поддаваться эмоциям, а опираться на объективные критерии: опыт, научную базу, долгосрочные результаты. Только так можно минимизировать риски и добиться стабильного результата», — отмечает Д. В. Мельников.