Лекция от стоматологии «ВИНИР»: Фрида Кало. В чём её секрет?
Стоматология ВИНИР приглашает на офлайн-лекцию, посвящённую одной из самых загадочных и сильных женщин XX века — Фриде Кало.
Уникальная улыбка — это произведение искусства.
«В стоматологии ВИНИР мы верим, что по-настоящему красивая улыбка — это не шаблон из глянца, а уникальное произведение искусства, которое должно подчеркивать вашу индивидуальность и характер. Как Фрида Кало превратила свою боль и несовершенства в источник силы и вдохновения, так и мы стремимся создавать улыбки, которые становятся органичным продолжением личности — живыми, выразительными и наполненными смыслом. Присоединяйтесь к лекции!»
Стоматология ВИНИР приглашает вас на офлайн-лекцию, посвящённую одной из самых загадочных и сильных женщин XX века — Фриде Кало.
Её образ узнаваем во всём мире, но в чём же секрет феномена «фридомании», взорвавшейся спустя десятилетия после её смерти?
На лекции мы разберем:
✦ Внешность и образ: Как уникальный стиль стал её оружием и брендом.
✦ Бунтарский дух: Как сила характера покорила мир, бросив вызов условностям.
✦ Боль и судьба: Что двигало её творчеством — боль или миф, созданный вокруг неё?
✦ Можно ли назвать Фриду Кало гениальным художником? И приемлемо ли к её творчеству определение "сюрреализм"?
Ваш гид в мир Фриды Кало — искусствовед Алёна Чередникова.
Ждём всех, кто:
→ Интересуется искусством и хочет понять феномен Фриды.
→ Вдохновляется сильными личностями, преодолевшими обстоятельства.
→ Ищет в творчестве не только красоту, но и глубокую личную историю.
