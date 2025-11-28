Лекция от стоматологии «ВИНИР»: Фрида Кало. В чём её секрет?

просмотров: 32

«В стоматологии ВИНИР мы верим, что по-настоящему красивая улыбка — это не шаблон из глянца, а уникальное произведение искусства, которое должно подчеркивать вашу индивидуальность и характер. Как Фрида Кало превратила свою боль и несовершенства в источник силы и вдохновения, так и мы стремимся создавать улыбки, которые становятся органичным продолжением личности — живыми, выразительными и наполненными смыслом. Присоединяйтесь к лекции!»Стоматология ВИНИР приглашает вас на офлайн-лекцию, посвящённую одной из самых загадочных и сильных женщин XX века — Фриде Кало.Её образ узнаваем во всём мире, но в чём же секрет феномена «фридомании», взорвавшейся спустя десятилетия после её смерти?✦ Внешность и образ: Как уникальный стиль стал её оружием и брендом.✦ Бунтарский дух: Как сила характера покорила мир, бросив вызов условностям.✦ Боль и судьба: Что двигало её творчеством — боль или миф, созданный вокруг неё?✦ Можно ли назвать Фриду Кало гениальным художником? И приемлемо ли к её творчеству определение "сюрреализм"?Ваш гид в мир Фриды Кало — искусствовед Алёна Чередникова.→ Интересуется искусством и хочет понять феномен Фриды.→ Вдохновляется сильными личностями, преодолевшими обстоятельства.→ Ищет в творчестве не только красоту, но и глубокую личную историю.