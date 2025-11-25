25 ноября 2025 ВТОРНИК
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Топ-5 полезных подарков на Новый Год

Здоровье / Общество
Конец ноября — самое время задуматься о новогодних подарках. Хочется, чтобы они были не просто красивыми, но и практичными, запоминающимися и действительно полезными. Что, если ваш подарок сможет подарить близкому человеку не только радость, но и здоровье, уверенность в себе и ослепительную улыбку?

Топ-5 полезных подарков на Новый Год


Мы подготовили для вас ТОП-5 идей полезных и современных подарков из мира стоматологии.


1. Сертификат на “Умную гигиену” полости рта
Идеальный старт для новогоднего преображения! После праздничных застолий с сладостями и газировками зубы особенно нуждаются в профессиональной заботе. В Стоматологии ВИНИР чистку проводят по передовому швейцарскому протоколу GBT (Guided Biofilm Therapy) — это бережное и эффективное удаление налета и зубного камня с гарантией комфорта. Такой подарок станет проявлением настоящей заботы о здоровье близкого человека.

Топ-5 полезных подарков на Новый Год

2. Подарочный набор для ухода за полостью рта
Создайте стильный набор, который превратит ежедневную гигиену в удовольствие. Электрическая щетка, ирригатор, профессиональная паста — такой комплект поможет поддерживать эффект от профессиональной гигиены и станет постоянным напоминанием о вашей заботе. Особенно актуально после новогодних праздников, когда зубы нуждаются в особом внимании.

3. Сертификат на отбеливание зубов
Подарите близкому человеку ослепительную улыбку к праздникам! Новогодние фотосессии, корпоративы и встречи с друзьями — прекрасный повод сиять еще ярче. Современные методики отбеливания позволяют добиться заметного результата всего за одну процедуру, а подготовка по протоколу GBT в Стоматологии ВИНИР гарантирует не только эффект, но и безопасность.

Топ-5 полезных подарков на Новый Год

4. Номинальный сертификат в стоматологию
Универсальный подарок для тех, кто ценит возможность выбора. Обладатель сертификата сможет самостоятельно решить, на какую процедуру его потратить: профгигиена, отбеливание или, возможно, начало преображения улыбки с консультации. Такой подарок особенно актуален в преддверии Нового года, когда многие планируют изменения к лучшему.

Топ-5 полезных подарков на Новый Год

5. Консультация с 3D-визуализацией улыбки в Стоматологии ВИНИР
Самый прогрессивный подарок для тех, кто мечтает о кардинальном преображении. Специалисты Стоматологии ВИНИР не только проведут диагностику, но и покажут будущий результат еще до начала лечения с помощью технологии 3D-визуализации.Такой подарок — это инвестиция в новую жизнь и уверенность в себе в наступающем году.

Топ-5 полезных подарков на Новый Год

Почему стоит выбрать стоматологический подарок?

- Это практично и полезно для здоровья
- Дарит долговременную уверенность в себе
- Помогает начать новый год с позитивных изменений
- Станет необычным и запоминающимся презентом

Подарите своим близким не просто вещь, а возможность встретить новый год с красивой и здоровой улыбкой! Забронируйте подарки заранее, чтобы к праздникам все было готово.

