За десять месяцев этого года выполнено порядка 2 тыс диагностических процедур на компьютерном томографе


Красноармейская районная больница получила новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранение нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Тяжелое оборудование» позволило обеспечить полный комплекс диагностической помощи, а количество проведенных исследований свидетельствует о стабильно высоком уровне востребованности оборудования.

Компьютерная томография обладает рядом преимуществ по сравнению с иными методами диагностики. Это высокая информативность визуализации тканей и органов, которая позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях развития заболевания, а также сокращённое время исследования.

«Внедрение современного аппарата компьютерной томографии позволило нам существенно повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить своевременную диагностику заболеваний и оптимизировать работу нашей больницы», - сказал главный врач Красноармейской районной больницы Анзор Бахаев.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».