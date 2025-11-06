Новое цифровое оборудование, поступающее в лечебные учреждения, обладает рядом преимуществ

просмотров: 125

Цифровой маммограф в Лысогорской районной больнице позволяет получать высокоточные изображения, благодаря которым врачам-рентгенологам значительно проще определить наличие патологий. Особенно важно выявление их на ранних стадиях. При этом, цифровые снимки можно мгновенно передать в любую медицинскую организацию нашей страны в случае, если возникает необходимость проведения совместных врачебных консультаций.«Еще одно существенное преимущество – это сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. С момента ввода в эксплуатацию проведено более 1 тыс исследований, выявлено 13 патологий», - рассказала главный врач районной больницы Людмила Ситенкова.Аппарат был получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Здравоохранение, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».