6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
Новое цифровое оборудование, поступающее в лечебные учреждения, обладает рядом преимуществ

Здоровье
Новое цифровое оборудование, поступающее в лечебные учреждения, обладает рядом преимуществ


Цифровой маммограф в Лысогорской районной больнице позволяет получать высокоточные изображения, благодаря которым врачам-рентгенологам значительно проще определить наличие патологий. Особенно важно выявление их на ранних стадиях. При этом, цифровые снимки можно мгновенно передать в любую медицинскую организацию нашей страны в случае, если возникает необходимость проведения совместных врачебных консультаций.

«Еще одно существенное преимущество – это сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. С момента ввода в эксплуатацию проведено более 1 тыс исследований, выявлено 13 патологий», - рассказала главный врач районной больницы Людмила Ситенкова.

Аппарат был получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Здравоохранение, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».