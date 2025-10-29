Ортодонтия и имплантация: что сначала — брекеты или имплант?
Вы давно мечтаете о ровных зубах, но на месте одного из них пустота? Или, наоборот, вы планируете восстановить утраченный зуб с помощью имплантации, но ваша улыбка далека от идеала? В этом случае вы столкнулись с классической дилеммой: что делать в первую очередь.
Оба плана лечения – и ортодонтический, и имплантологический – тесно связаны. Неправильная последовательность может свести на нет все усилия и затраты. Давайте разберемся, как ортодонт и имплантолог работают в тандеме, чтобы подарить вам не просто красивую, но и здоровую улыбку.
В большинстве случаев: сначала ортодонтия, потом имплантация
Часто врачи придерживаются именно этой стратегии. И вот почему:
1. Место для зуба. После потери зуба соседние начинают сдвигаться, пытаясь заполнить пустоту. Ортодонтическое лечение (брекеты или элайнеры) возвращает их в правильное положение и создает идеально сформированное под будущий имплантат пространство.
2. Гарантия на имплант. Ортодонт выравнивает весь зубной ряд, обеспечивая правильный прикус. Это значит, что нагрузка на будущий имплантат будет распределяться физиологично, что гарантирует его долговечность.
3. Здоровье корней. При перемещении зубов брекетами важно, чтобы их корни находились в здоровой костной ткани. Установленный имплантат неподвижен и будет мешать этому процессу.
Анастасия Андреевна Кузнецова, врач-стоматолог-ортодонт медицинской клиники «ВИНИР»:
«Часто ко мне приходят пациенты с вопросом: "А можно ли сначала поставить имплант, а потом выровнять зубы?". Я всегда объясняю, что это похоже на расстановку мебели в комнате до того, как закончен ремонт. Имплант – это уже готовый "шкаф", который мы не можем сдвинуть. А брекеты – это как раз тот самый "ремонт", который расставляет все по своим местам. Если имплант уже стоит, наши возможности по перемещению соседних зубов ограничиваются. Мы не можем сдвинуть искусственный корень, а значит, не можем идеально выровнять зубной ряд и добиться правильного смыкания. Поэтому золотой стандарт – сначала создаем идеальные условия, а затем занимаемся протезированием».
Когда возможны исключения? Существует ли «обратный» порядок?
В редких случаях возможен иной подход, но он требует ювелирного планирования и командной работы специалистов.
1. Если отсутствует несколько зубов подряд. Иногда в качестве опор для ортодонтического лечения могут быть использованы временные имплантаты (мини-имплантаты), которые затем удаляются.
2. Сложная картина прикуса. В некоторых ситуациях ортодонт и имплантолог могут разработать поэтапный план, где часть лечения проводится до имплантации, а часть – после. Но имплантат никогда не устанавливается в начале пути.
Данил Андреевич Кузнецов, врач-стоматолог-имплантолог медицинской клиники «ВИНИР»:
«С точки зрения имплантолога, работа с ортодонтом – это залог успеха на 100%. Когда зубной ряд уже выровнен, у меня есть четкая картина: я вижу точное место для установки имплантата, понимаю, какой объем и качество кости меня ожидают. Это позволяет не только идеально позиционировать искусственный корень с эстетической точки зрения, но и обеспечить ему правильную функциональную нагрузку. Когда имплант ставится в "правильное" место, окруженное здоровыми костью и десной, риски отторжения сводятся к минимуму, а срок его службы становится прогнозируемо долгим. Попытка же вписать имплантат в неидеальные условия – это компромисс, который всегда несет в себе риски».
Пошаговый план совместного лечения
1. Консультация у ортодонта и имплантолога. Часто требуется совместный прием или тесное обсуждение вашего случая двумя специалистами.
2. Диагностика. Делается КТ (компьютерная томография) и интраоральное сканирование для составления виртуального 3D-плана лечения.
3. Ортодонтическое лечение. Устанавливаются брекеты или элайнеры. На место отсутствующего зуба ставится временный искусственный зуб (по эстетическим соображениям) или просто создается и удерживается пространство.
4. Установка имплантата. После снятия брекетов или прозрачных кап (элайнеров) и закрепления результата (ретенционный период) наступает время для хирургического этапа.
5. Установка коронки на имплантат. Финальный штрих, который восстанавливает функцию и эстетику.
Путь к идеальной улыбке при отсутствии зуба – это не выбор между брекетами и имплантом, а четко выстроенный маршрут, где оба врача являются вашими проводниками. Доверьтесь их опыту: сначала доведите до совершенства «фундамент» с помощью ортодонтии, а затем возводите «здание» – устанавливайте имплантат. Только такой подход гарантирует результат, который будет радовать вас долгие годы.
