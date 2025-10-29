В 2025 году автопарк Татищевской районной больницы пополнился новым санитарным автомобилем

29 октября 2025 СРЕДА
Новости
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
10:30 | 29 октября
День бабушек и дедушек: социозащитные учреждения проводят тематические мероприятия
10:00 | 29 октября
Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя
09:15 | 29 октября
Саратовские школьники погрузились в мир беспилотных авиационных систем
18:23 | 28 октября
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
18:00 | 28 октября
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Здоровье
Lada Granta получена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Автомобиль выполняет широкий спектр задач, стоящих перед районным медицинским учреждением. Это и организация доставки медицинских работников в составе выездных бригад для проведения вакцинации сотрудников предприятий и организаций от ОРВИ и гриппа, и осуществление выездов врачей к пациентам для оказания им медицинской помощи на дому, и доставка врачей в сельские населенные пункты района для проведения диспансеризации населения, и доставка маломобильных пациентов в районную больницу и клиники города Саратова для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

«За время действия программы районная больница основательно обновила свой автопарк. Два микроавтобуса «Газель», четыре автомобиля «Нива» и новенькая Lada Granta повысили качество медицинского обслуживания жителей района и сделали работу врачей более комфортной и продуктивной. Люди, которые живут на периферии, должны быть уверены в том, что медики придут им на помощь в любую минуту, и именно это является одной из наших основных задач», - поделилась главный врач Татищевской районной больницы Марина Берсенева.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь.