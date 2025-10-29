В 2025 году автопарк Татищевской районной больницы пополнился новым санитарным автомобилем

просмотров: 48

Lada Granta получена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Автомобиль выполняет широкий спектр задач, стоящих перед районным медицинским учреждением. Это и организация доставки медицинских работников в составе выездных бригад для проведения вакцинации сотрудников предприятий и организаций от ОРВИ и гриппа, и осуществление выездов врачей к пациентам для оказания им медицинской помощи на дому, и доставка врачей в сельские населенные пункты района для проведения диспансеризации населения, и доставка маломобильных пациентов в районную больницу и клиники города Саратова для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.«За время действия программы районная больница основательно обновила свой автопарк. Два микроавтобуса «Газель», четыре автомобиля «Нива» и новенькая Lada Granta повысили качество медицинского обслуживания жителей района и сделали работу врачей более комфортной и продуктивной. Люди, которые живут на периферии, должны быть уверены в том, что медики придут им на помощь в любую минуту, и именно это является одной из наших основных задач», - поделилась главный врач Татищевской районной больницы Марина Берсенева.Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь.