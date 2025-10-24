«Эндоскопия спасает от беды»

просмотров: 86

Аппарат видеогастроскоп был получен Балтайской районной больницей благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Гастроскопия – это эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к которым относятся пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Гастроскопия проводится с помощью специального эндоскопического оборудования – гастроскопа. Гастроскоп представляет собой длинную тонкую и гибкую трубку, на конце которой располагается объектив. Поскольку в гастроскопе используется оптическое волокно, его ещё называют фиброгастроскопом, а исследование с его помощью – фиброгастроскопией. Изображение, передаваемое с объектива гастроскопа, может быть значительно увеличено и врач-эндоскопист, проводящий исследование, имеет возможность наблюдать детализированную картину состояния слизистой пациента.«Аппарат позволяет нам проводить более точную диагностику состояния верхних отделов пищеварительного тракта. Это оборудование высокого класса, с его помощью можно детально рассмотреть ткани слизистой для выявления широкого спектра патологических процессов — от гастрита до онкологических заболеваний. На сегодняшний день проведено 326 исследований, выявлено 34 патологии», - рассказала главный врач районной больницы Алла СавинковаДействующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»