24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
«Эндоскопия спасает от беды»

Здоровье
Аппарат видеогастроскоп был получен Балтайской районной больницей благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Гастроскопия – это эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к которым относятся пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Гастроскопия проводится с помощью специального эндоскопического оборудования – гастроскопа. Гастроскоп представляет собой длинную тонкую и гибкую трубку, на конце которой располагается объектив. Поскольку в гастроскопе используется оптическое волокно, его ещё называют фиброгастроскопом, а исследование с его помощью – фиброгастроскопией. Изображение, передаваемое с объектива гастроскопа, может быть значительно увеличено и врач-эндоскопист, проводящий исследование, имеет возможность наблюдать детализированную картину состояния слизистой пациента.

«Аппарат позволяет нам проводить более точную диагностику состояния верхних отделов пищеварительного тракта. Это оборудование высокого класса, с его помощью можно детально рассмотреть ткани слизистой для выявления широкого спектра патологических процессов — от гастрита до онкологических заболеваний. На сегодняшний день проведено 326 исследований, выявлено 34 патологии», - рассказала главный врач районной больницы Алла Савинкова

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»